Nach unprofitablen Jahren für das Tech-Unternehmen Snap gelang es dem Konzern in 2019, deutliche Gewinne zu verbuchen. Deshalb kommt für einige Anleger die geplante Verschuldung in Höhe von einer Milliarde US-Dollar überraschend, Kurseinbrüche sind die Folge.? Snap Inc. plant Milliarden-Dollar-Verschuldung ? Zukunftspläne der Öffentlichkeit unbekannt ? Anleger reagieren konservativZukunftspläne des Snapchat-KonzernsSnap Inc., der Mutterkonzern des sozialen Mediums Snapchat, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...