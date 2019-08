Amsterdam (ots/PRNewswire) - DataTracks aus Singapur, ein weltweit führender Anbieter von cloudbasierten Softwareanwendungen, mit denen Konformitätsberichte für Finanzmarktaufsichtsbehörden produziert werden, hat die ersten erfolgreichen Pilotaufträge an seine Kunden in der Europäischen Union zur Einreichung von ESEF iXBRL-Berichten bei der ESMA geliefert.



Die ESMA (Europäische Wertpapieraufsichtsbehörde) mit Sitz in Paris hat angewiesen, dass alle Emittenten börsennotierter Wertpapiere für alle Geschäftsjahre ab dem 1. Januar 2020 ihre Jahresabschlüsse im 'European Single Electronic Format' (ESEF) einreichen müssen.



Rainbow von DataTracks (die cloudbasierte Software, mit der mehr als 16.600 Kunden weltweit Berichte für Regulierungsbehörden in 24 Ländern produzieren, einschließlich der Europäischen Union) wurde jüngst aktualisiert, um die Anforderungen von EU-Kunden zur Erstellung von ESEF-Berichten im iXBRL-Format zu erfüllen.



Offiziell müssen Emittenten in der EU ab dem Frühjahr 2021

ESEF-Berichte einreichen, aber marktgängige Lösungen werden bereits

von einigen getestet.



DataTracks hat die ersten Pilotaufträge an einige seiner EU-Kunden

geliefert, um ESEF-Berichte im geforderten iXBRL-Format zur

Einreichung bei der ESMA zu erstellen. Gründer/Direktor T R Santhanakrishnan sagte: "Für Unternehmen in der

Europäischen Union gilt ein Sonderfall. Bislang haben sie

Geschäftsberichte für Anleger im PDF-Format mit anspruchsvollem

Design und viel Bildmaterial produziert. Dieses reichhaltige Format

wollen sie auch in Zukunft mit ESEF-Berichten beibehalten. Jede

Software, die die Anforderungen von EU-Kunden erfüllt, muss in der

Lage sein, designlastige PDF-Dateien einzulesen und in iXBRL-Berichte

für ESEF zu konvertieren. Rainbow von DataTracks wurde jüngst

aktualisiert und kann jetzt designlastige PDF-Dateien einlesen und in

iXBRL-Berichte konvertieren, in denen alle Designelemente erhalten

bleiben. Unsere Kunden müssen keine großen Änderungen an

Softwaretools vornehmen, um die ESMA-Bestimmung zu erfüllen. Ihr

derzeitiger Output wird einfach von Rainbow eingelesen, um

iXBRL-Berichte zu erstellen. Design, Layout und Bildmaterial der

Geschäftsberichte bleiben dabei unverändert erhalten. Das ist ein

echter Durchbruch für uns bei DataTracks."



Pramodh Vittal, Mitglied der Geschäftsleitung und F&E-Chef, sagte:

"Wir freuen uns, dass der von uns entwickelte Lösungspfad die

Prozesse unserer Unternehmenskunden nur minimal verändert. Man

produziert einfach den Geschäftsbericht mit dem anspruchsvollen

Design, Layout und Bildmaterial für Druck- und Online-Verbreitung.

Dieser Output wird von unserer Software zu iXBRL-Berichten

verarbeitet, wobei die Qualität von Design, Layout und Grafiken

unverfälscht erhalten bleibt. Dieses Upgrade auf Rainbow 3.0 ist eine

Meisterleistung unseres Entwicklungsteams." Sriram Srinivasan, Mitglied der Geschäftsleitung und Vertriebschef für die EU-Region, sagte: "Unsere Mission ist es, die Compliance für unsere Kunden einfach und kostengünstig zu machen. Mit den Pilotaufträgen haben wir bewiesen, dass wir diese besondere Anforderung unserer EU-Kunden erfüllen können. DataTracks hat in der Europäischen Union bereits 10.500 Kunden. Wir hoffen, dass wir mit dieser Initiative viele Neukunden dazugewinnen können."



Robert Williams, Gründer von Friend Studio Ltd in GB und zufriedener Kunde, sagte: "Erste Tests der Rainbow-Lösung von DataTracks waren vielversprechend. Aus einer Ausgangsdatei im PDF-Format entsteht eine getaggte XHTML-(iXBRL-)Datei, bei der alle Designelemente des Geschäftsberichts erhalten sind. Dies ist eine beeindruckende Leistung von DataTracks und wir freuen uns darauf, weiter mit dieser Lösung zu arbeiten, um das Berichtwesen unserer Kunden zu unterstützen."



Informationen zu DataTracks:



DataTracks mit Sitz in Singapur ist ein weltweit führender Softwareanbieter im Bereich Offenlegungsmanagement. DataTracks betreut mehr als 16.600 Unternehmen in 24 Ländern. Mit der Software und den Services von DataTracks wurden bislang mehr als 166.000 Konformitätsberichte produziert, die bei Regulierungsbehörden wie SEC in den USA, ESMA, EBA und EIOPA in der Europäischen Union, HMRC im Vereinigten Königreich, ACRA in Singapur, SSM in Malaysia, CIPC in Südafrika und MCA in Indien eingereicht wurden.



Pressekontakt:



www.datatracks.eu.

Geschäftliche Anfragen:

enquiry@datatracks.eu

+31-20-225-3702

für Medien:

T R Santhanakrishnan

Gründer/Direktor

ceo@datatracks.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/957693/DataTracks_Reporting.jpg



Original-Content von: DataTracks, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135586/4343282