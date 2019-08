Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) unterstützt das Fridays-for-Future-Bündnis. "Für den DGB ist klar: Die Politik muss beim Klimaschutz aufs Tempo drücken", sagte eine Sprecherin von DGB-Chef Reiner Hoffmann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). In vielen Regionen gebe es bereits Gespräche zwischen Fridays-for-Future-Gruppen und dem DGB. Diese sollten ausgebaut werden. "Wer sich mit demokratischen Mitteln für seine politischen Ziele einsetzt und für mehr Klimaschutz demonstriert, verdient Respekt und hat unsere Unterstützung."

Für den 20. September plant Fridays for Future einen großen Protesttag. Einen Streikaufruf des DGB wird es dafür allerdings nicht geben, da politische Streiks in Deutschland verboten sind. Daher gelte: "Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich mit den Aktionen von Fridays for Future solidarisieren und an Demonstrationen teilnehmen wollen, sollten das geltende Arbeitsrecht beachten und sich für diese Zeit freinehmen", sagte die Sprecherin./zeh/DP/zb

