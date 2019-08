HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Sportartikelhersteller Adidas legt an diesem Donnerstag (7.30 Uhr) Geschäftszahlen für das zweite Quartal vor. Das Unternehmen hatte im ersten Quartal Umsatz und Gewinn erneut gesteigert. Dabei schwächte sich das Wachstum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum jedoch ab. Ein Grund waren Lieferengpässe vor allem in den USA. Analysten rechnen mit guten Zahlen für den Zeitraum April bis Juni. Im Durchschnitt gehen sie von einem Umsatzplus von rund 200 Millionen Euro auf 5,5 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum aus. Das zweite Quartal 2018 war stark, weil es auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland fiel./nas/DP/zb

