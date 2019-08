CDU-Wirtschaftsexperte Friedrich Merz über den Frust ostdeutscher Wähler, Angela Merkels Versäumnisse - und Militäreinsätze gegen iranische Staatspiraten.

Friedrich Merz ist Vizepräsident im Wirtschaftsrat der CDU und Aufsichtsratschef der Deutschlandtochter von Blackrock. Im vergangenen Dezember unterlag der frühere CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende seiner Konkurrentin Annegret Kramp-Karrenbauer knapp im Wettrennen um die CDU-Parteiführung.

WirtschaftsWoche: Herr Merz, wo waren Sie, als die Mauer geöffnet wurde?Friedrich Merz: Ich stand gemeinsam mit meiner Familie und einem jungen amerikanischen Austauschschüler gebannt vor dem Fernseher. Ich war gerade in das Europäische Parlament gewählt worden. Wir haben einfach nur den Atem angehalten, es war klar, dass wir eine historische Zäsur erleben.

Dachten Sie damals, mit dem Scheitern der Planwirtschaft werde sich weltweit das westliche Modell durchsetzen, in dem Demokratie und Marktwirtschaft quasi Zwillinge sind?Ja. Vielleicht nicht ganz so, wie es Francis Fukuyama seinerzeit in seinem Buch vom Ende der Geschichte beschrieben hat. Aber dass wir in Deutschland jemals wieder ernsthaft über die Verstaatlichung von Unternehmen und über Staatswirtschaft sprechen würden - das habe ich mir lange nicht vorstellen können. Aber inzwischen haben wir wieder eine Systemdebatte, und zwar bezogen auf die ökonomische wie auf die demokratische Ordnung.

Warum hat die Marktwirtschaft trotz ihrer Erfolgsgeschichte nicht mehr Fans?Wahrscheinlich, weil es die Mehrheit der Bevölkerung im neunten Jahr eines wirtschaftlichen Aufschwungs für selbstverständlich hält, dass es uns so gut geht.

Hat die Finanzkrise die Deutschen traumatisiert?Die Finanzkrise hat gezeigt, wie anfällig unser System für Fehlentwicklungen ist. Sie war im Kern eine Verschuldungskrise der öffentlichen Haushalte, der Privathaushalte und der Banken. Heute ist die Verschuldung fast überall noch immer höher als 2008 vor der Finanzkrise. Das ändert man jedoch nicht mit sozialistischen Enteignungsfantasien...

...für die es aber Zustimmung gibt, etwa wenn Grünen-Chef Robert Habeck die Enteignung von Immobilienbesitzern fordert.Ist der Beifall dafür wirklich so groß? Mir scheinen solche Ideen eher ein Ausdruck von Verzweiflung über die Probleme am Wohnungsmarkt zu sein. Die lassen sich aber mit kurzatmigen Symbolhandlungen nicht bewältigen.Inwieweit stellen autoritär geführte, aber ökonomisch erfolgreiche Staaten wie China oder die Türkei das westliche Modell infrage?In den Gründungsjahren der Bundesrepublik bestand immer die Sorge, die Demokratie in Deutschland sei nur so lange stabil, wie es den Menschen wirtschaftlich gut geht. Heute haben wir es eher mit einem doppelten Vertrauensverlust zu tun. Viele Menschen zweifeln an unserer Wirtschaftsordnung und an unserem politischen System.

Weil ....... vor allem, weil die Repräsentanten von Wirtschaft und Politik an Glaubwürdigkeit verloren haben. Es gibt ja mittlerweile eine regelrechte Verachtung in Teilen der Bevölkerung gegenüber der Politik. Es gibt allerdings auch in der Wirtschaft nicht mehr viele Personen mit gesellschaftspolitischer Autorität.

Heißt das, Manager und Unternehmer sollen sich mehr in der Politik einmischen? So wie Siemens-Chef Joe Kaeser auf Twitter?Eindeutig ja, auch wenn ich nicht immer jede einzelne Position von Joe Kaeser teile. Aber für die Marktwirtschaft und ihre konzeptionelle Überlegenheit muss auch die Wirtschaft eintreten. Und heute müssen alle, die davon überzeugt sind, aufzeigen, dass die soziale Marktwirtschaft auch auf aktuelle Herausforderungen wie den Klimawandel die richtigen Antworten geben kann.

Dass wir mehr tun müssen, ist für Sie unstrittig?Selbstverständlich. Wir können gar nicht anders. Die Frage ist nur, ob das autoritär und administrativ von oben geschehen muss oder ob der Staat vor allem die richtigen Rahmenbedingungen dafür setzt, dass ökologisch vernünftiges Verhalten auch honoriert wird. Die dafür vorhandenen Instrumente sind allerdings reichlich diskreditiert. Denken Sie zum Beispiel an den Soli, der vor fast 30 Jahren befristet auf ein Jahr eingeführt wurde!

Es kam bekanntlich anders.Wenn der Zweck erfüllt ist, muss man so eine Steuer eben auch wieder komplett abschaffen. Wenn man das nicht macht, darf man sich über den Verlust an Glaubwürdigkeit bei einer neuen Diskussion über die Lenkungswirkung von Abgaben nicht wundern.Sie wollen also eine CO2-Steuer?Mich überzeugt die Behauptung von der Lenkungswirkung einer solchen neuen Steuer bisher überhaupt nicht. Wir haben seit ziemlich genau 20 Jahren in ...

