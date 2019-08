Eine wichtige Anlaufstelle bei der Jobsuche sind Online-Jobportale. Eine Auswertung der Suchanfragen gibt Hinweise auf die Trends der Zukunft - und zeigt, dass auch analoge Berufe erst einmal nicht aussterben.

Jobsuchende in Deutschland reiten auf der Trendwelle rund um neue digitale Berufe und sind gut über die Veränderungen am Arbeitsmarkt informiert - das lässt sich zumindest aus einer Auswertung schließen, die das Jobportal Glassdoor veröffentlicht. Demnach geben Nutzer am häufigsten den noch recht neuen Beruf "Data Scientist" ein. Gezählt wurden dabei Klicks auf Stellenanzeigen nach vorheriger Suche nach dem jeweiligen Schlüsselwort. Die Daten stammen aus dem gesamten Monat Juni 2019, in dem rund 500.000 Suchanfragen zusammenkamen.

Data Scientist ist ein hochspezialisierter Beruf, der unter anderem fundierte IT-Kenntnisse voraussetzt. Zahlreiche Universitäten bauen derzeit Bachelor- und Masterstudiengänge mit dem Abschluss Data Scientist auf. Die Datenspezialisten analysieren und verarbeiten in Echtzeit große Datenmengen aus verschiedenen Quellen ("Big Data"). Daraus leiten sie Trends und Informationen zum Beispiel über potenzielle Kunden ab.

Unter den ersten 15 der meistgesuchten Jobs sind bei Glassdoor fünf reine Digitalberufe. Neben Data Scientist ist der Techbereich mit den Berufen Software Entwickler (Platz 4), Product Owner (Platz 7), Data Analyst (Platz 8) und UX Designer (Platz 9) vertreten.

Felix Altmann, Arbeitsmarktexperte bei Glassdoor, sieht zwei Gründe für das hohe Interesse an Digitalberufen. Manche Arbeitnehmer seien tatsächlich unter Druck - oder glaubten es zu sein wegen der Veränderungen in Unternehmen durch die digitale Transformation. "Andere ergreifen einfach die Chancen, die die im Moment noch gute Arbeitsmarktsituation ihnen bietet", sagt Altmann. Auch deshalb seien Unternehmen darauf erpicht, gute Mitarbeiter zu halten und böten ihnen mehr ...

