Joseph Stiglitz, Nobelpreisträger für Wirtschaft im Jahre 2001, mittlerweile 76 Jahre alt, lehrt noch immer Ökonomie - aktuell an der Columbia University in New York. Ich bin zwar kein Fan des Neo-Keynesianismus, zu welchem Lager Stiglitz zählt, aber originell ist Stiglitz allemal. In einem Interview antwortete er auf die Frage, ob die USA nicht das einzige Land mit radikalen Staatschefs sei...

