Noch immer ist Beyond Meat defizitär, und dürfte dieses Image auch nicht so schnell abschütteln. Die vorgelegten Zahlen in puncto Wachstum sind rasant, allein in den letzten Monaten steigerte das Unternehmen bis Ende Juni seine Erlöse im Jahresvergleich von 17,4 Mio. US-Dollar um satte 287 Prozent auf 67,3 Mio. US-Dollar. Offenbar war das Unternehmen durch die den Börsengang begleitenden Banken aber viel zu gering bewertet. Es hätte wesentlich mehr Geld auf dem Börsenparkett eingenommen werden können, das versucht das Management nun nachholen und bietet ein Zweitangebot an Aktien an. Beyond Meat plant mindestens 3,25 Mio. neuer Aktien auszugeben, wie am Mittwoch bekannt wurde. Der Ausgabepreis soll 160 US-Dollar betragen, was in etwa dem aktuellen Kurs, aber immer noch um das Sechsfache über dem ersten IPO-Preis von 25 US-Dollar liegt. Hierdurch will Beyond Meat weitere 520 Mio. US-Dollar an den Kapitalmärkten einnehmen. Unterdessen verabschieden sich einige frühe Risikokapitalgeber, darunter auch der Bill and Melinda Gates Foundation Trust. Insgesamt wollen 9 Firmen Anteile auf den Markt werfen, wie Marketwatch berichtet.

