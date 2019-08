Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MOBILFUNK - Der schnelle Mobilfunk ist das Rückgrat der digitalen Wirtschaft. Doch bei dieser Schlüsseltechnologie hinkt Deutschland im internationalen Vergleich deutlich hinterher. Statt der Hochgeschwindigkeiten, die Telekom, Vodafone und Telefonica in der Werbung versprechen, kommen bei den Endkunden deutlich geringere Datenraten an. Das ergibt eine Auswertung des Branchendienstes Opensignal, die dem Handelsblatt vorliegt. Demnach verfügen Mobilfunkkunden in Deutschland im Durchschnitt nur über knapp 30 Megabit pro Sekunde (Mbps). Diesen Wert erreichen zudem nur Nutzer, die die modernsten Smartphones nutzen. Auf älteren Geräten liegt der Wert nur noch bei rund 17 Mbps. (Handelsblatt S. 4)

KLIMA - Der CDU-Politiker Friedrich Merz sieht die Verantwortung für eine mögliche Wahlniederlage der CDU in Sachsen und Brandenburg bei der Bundesregierung, nicht bei den Landesregierungen. "Ein Ministerpräsident Michael Kretschmer in Sachsen muss viel Kritik aushalten, die sich eigentlich gegen die Berliner Politik richtet", sagte Merz. Bei Veranstaltungen erlebe er viel Unmut, der "vor allem auf die Bundesregierung zielt". Außerdem kritisierte Merz Angela Merkel für ihre Klimapolitik. "Wir haben seit 14 Jahren eine Klimakanzlerin, die Maßnahmen gegen die Erderwärmung als Priorität bezeichnet hat, und müssen jetzt trotzdem unter hohem Zeitdruck die Klimapolitik neu aufstellen" sagte er. (Wirtschaftswoche)

BETRIEBSRENTE - Die niedrigen Zinsen werden zum Problem für deutsche Unternehmen. Die Lücke bei den Pensionsverpflichtungen der 30 DAX-Konzerne ist hoch wie nie, zeigt eine Studie. Sie haben rund 150 Milliarden Euro mehr an Betriebsrenten zugesagt, als vorhanden ist. (SZ S. 17)

INDUSTRIE - Die Investitionen von Unternehmen aus energieintensiven Branchen sind in einer Reihe von EU-Staaten seit Jahren rückläufig, der Kapitalstock der Unternehmen sinkt kontinuierlich. Das gilt in besonderem Maße für deutsche Unternehmen. Zu diesem Ergebnis kommt ein noch unveröffentlichtes Papier des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), das dem Handelsblatt vorliegt. (Handelsblatt S. 8)

MASCHINENBAU - Deutschlands Maschinenbauer fordern einen Aufpreis auf Kohlendioxid. "Wir müssen jetzt anfangen, CO2 zu bepreisen", sagte Carl Martin Welcker, Chef des Branchenverbands VDMA der SZ. Das werde Komfort kosten, so Welcker. "Aber das ist keine Katastrophe." (SZ S. 24)

STEUERDATEN - Mehr als 90 Länder liefern im Rahmen des automatischen Informationsaustauschs Steuerdaten an Deutschland - seit dem vergangenen Jahr wurden rund 6,8 Millionen Datensätze übermittelt. Doch die zuständigen Behörden kommen mit der Verarbeitung nicht hinterher. Die ersten Daten werden demnächst verjähren. (Handelsblatt S. 7)

FLEISCH - In der Debatte um mehr Tier- und Umweltschutz haben sich führende Politiker von Regierung und Opposition skeptisch zu Vorschlägen geäußert, die Mehrwertsteuer für Fleisch zu erhöhen. Mehr Tier- und Umweltschutz koste zwar Geld, sagte Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU). Das aber müsse nicht aus Steuererhöhungen kommen. Auch Grünen-Chef Robert Habeck stellte sich gegen den Vorstoß. Eine "isolierte Betrachtung von Einzelsteuersätzen" sei nicht sinnvoll. Wer etwas ändern wolle, müsse das gesamte Mehrwertsteuersystem im Hinblick auf die ökologische Lenkungswirkung umbauen, sagte er. Agrarpolitiker von Grünen und SPD hatten sich am Mittwoch dafür ausgesprochen, den reduzierten Mehrwertsteuersatz für Fleisch abzuschaffen und auf 19 Prozent zu erhöhen. (SZ S. 1)

