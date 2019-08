Gestern erstmals mehr als 1.500 $ die Unze und alle fragen sich wo die Grenzen liegen. Es gibt keine! Der Goldmarkt unterliegt stets einem sehr eigenen Rhythmus und einem völlig anderen Zyklus als für Anleihen und Aktien gilt. Er orientiert sich nicht an den Förderkosten, sondern bei relativ stabilen Angebot- und Nachfrageverhältnis im effektiven Goldmarkt an der Möglichkeit zu verdienen, das es Knappheitspreise gibt. Denn eine beliebige Ausweitung des Goldangebotes gibt es nicht. Es sei denn, dass Notenbanken massiv verkaufen. Davon kann keine Rede sein, so dass die Ziele für den Goldpreis wahrscheinlich deutlich höher liegen werden. Im Gold spielt man deshalb mit.



