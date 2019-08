AURELIUS mit guter operativer Entwicklung im ersten Halbjahr 2019 DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Quartalsergebnis AURELIUS mit guter operativer Entwicklung im ersten Halbjahr 2019 08.08.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. AURELIUS mit guter operativer Entwicklung im ersten Halbjahr 2019 - Konzerngesamtumsatz bei 1,9 Mrd. EUR auf Vorjahresniveau - Operative Entwicklung der Konzernunternehmen weiterhin gut - Verstärkte Transaktionstätigkeit auf Kauf- und Verkaufsseite: Rekord-Exit von Solidus wird in Q3 abgeschlossen München, 8. August 2019 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN DE000A0JK2A8) hat heute den Konzernzwischenabschluss für das erste Halbjahr 2019 veröffentlicht. Der Konzerngesamtumsatz des ersten Halbjahres 2019 lag mit 1.890,4 Mio. EUR auf Vorjahresniveau (1.874,9 Mio. EUR). Der annualisierte Konzernumsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen stieg leicht auf 3.536,1 Mio. EUR (H1 2018: 3.419,6 Mio. EUR). Operative Entwicklung der Konzernunternehmen weiterhin gut Das operative EBITDA des Gesamtkonzerns erhöhte sich auf 102,6 Mio. EUR (H1 2018: 54,0 Mio. EUR). Insbesondere die Konzerntöchter HanseYachts AG, die Scandinavian Cosmetics-Gruppe, Solidus Solutions sowie Calumet Wex hatten maßgeblichen Anteil an dieser positiven Entwicklung. Auch die seit 1. Januar 2019 erstmalige, verpflichtende Anwendung des neuen Standards IFRS 16 (Lease Accounting) wirkte sich positiv aus. Das EBITDA des Gesamtkonzerns lag im Berichtszeitraum bei 53,8 Mio. EUR (H1 2018: 30,2 Mio. EUR). Die Restrukturierungs- und Einmalaufwendungen für die Neuausrichtung der Konzernunternehmen erhöhten sich auf 42,0 Mio. EUR (H1 2018: 35,2 Mio. EUR). Im ersten Halbjahr 2019 wurden keine Unternehmenskäufe vollzogen und somit keine Erträge aus der Auflösung negativer Unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung ("bargain purchase") verbucht (H1 2018: 8,8 Mio. EUR). Der Ende Juni 2019 kommunizierte Verkauf der Solidus Solutions soll im dritten Quartal vollzogen und entsprechend mit einem positiven Ergebnisbeitrag von ca. 100 Mio. EUR verbucht werden. Der Net Asset Value des AURELIUS Portfolios lag zum 30. Juni 2019 weitestgehend unverändert bei 1,4 Mrd. Euro (31. Dezember 2018: 1,4 Mrd. EUR). Die liquiden Mittel lagen zum Halbjahresstichtag bei 179,6 Mio. Euro (31. Dezember 2018: 290,8 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote lag bei 19 Prozent gegenüber 25 Prozent zum 31. Dezember 2018. Der Rückgang ist vor allem auf die erstmalige Anwendung von IFRS 16 zurückzuführen, der zu einer Erhöhung der Bilanzsumme geführt hat. Verstärkte Transaktionstätigkeit auf Kauf- und Verkaufsseite: Rekord-Exit von Solidus wird in Q3 abgeschlossen Bereits zum Ende des ersten Halbjahres konnte AURELIUS mit dem Verkauf der Solidus Solutions den größten Exit der AURELIUS Geschichte melden. Dieser soll im September 2019 abgeschlossen werden. Anfang August hat AURELIUS die BT Fleet Solutions von der BT Group Plc erfolgreich übernommen. BT Fleet Solutions mit Sitz in Solihull, Großbritannien, ist der Branchenführer im Bereich gewerblicher End-to-End-Fuhrparkbetreiber und bietet über sein Netz von 65 eigenen Werkstätten, 500 Partnerbetrieben und mehr als 50 mobilen Technikern ein umfassendes Angebot an Flottenmanagementdienstleistungen für sämtliche Phasen des Fahrzeuglebenszyklus. Im Jahr 2019 sollen insgesamt vier bis sechs Unternehmen erworben werden. Das bestehende Portfolio soll organisch, aber auch durch strategische Add on-Akquisitionen ausgebaut werden. Zudem rechnet der Vorstand mit weiteren Unternehmensverkäufen im laufenden Geschäftsjahr. Kennzahlen (in Mio. EUR) 1.1.-30- 1.1.-30- .6.2018 .6.2019 Konzern-Gesamtumsatz 1.874,9 1.890,4 Konzernumsatz annualisiert 1,2 3.419,6 3.536,1 EBITDA Gesamtkonzern 30,2 53,8 - davon negative Unterschiedsbeträge aus der 8,8 - / - Kapitalkonsolidierung ("bargain purchase") - davon Restrukturierungsund Einmalaufwendungen -35,2 -42,0 - davon Ergebnis aus Unternehmensverkäufen 2,6 -6,8 EBITDA Gesamtkonzern operativ 54,0 102,6 Konzernergebnis 1,3 -21,0 -51,0 Ergebnis je Aktie Konzern (verwässert, in EUR) -0,75 -1,95 1,2 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 1 -58,9 -33,3 Cashflow aus Investitionstätigkeit 1 -87,1 -54,0 Free Cashflow 1 -146,0 -87,3 31.12.2018 30.6.2019 Vermögenswerte 2.148,5 2.529,4 davon liquide Mittel 290,8 179,6 Verbindlichkeiten 1.612,3 2.048,5 davon Finanzverbindlichkeiten 480,6 455,2 Eigenkapital ³ 536,2 481,0 Eigenkapitalquote ³ (in %) 25,0 19,0 Anzahl Mitarbeiter zum Stichtag 15.131 13.304 1) Die Konzern-Gesamtergebnisrechnung und Konzern-Kapitalflussrechnung des Vorjahres wurden entsprechend den Bestimmungen des IFRS 5 zu Vergleichszwecken angepasst. 2) Aus fortgeführten Geschäftsbereichen. 3) Inkl. Minderheiten. Net Asset Value des AURELIUS Portfolios (in Mio. EUR) 30.6.2019 Industrial Production 485,6 Retail & Consumer Products 509,6 Services & Solutions 146,6 NAV der Portfoliounternehmen 1.141,8 Other 239,8 Summe 1.381,6 ÜBER AURELIUS Die AURELIUS Gruppe ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm, Madrid und Amsterdam. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt. Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4) ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen für ein breites Branchenspektrum. Aktuell erzielen 21 Konzernunternehmen mit rund 13.000 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von ca. 3,5 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,1 Milliarden Euro (Stand: August 2019). Die AURELIUS Gruppe ist darüber hinaus in den Geschäftsfeldern Wachstumskapital, Real Estate Opportunities sowie Alternative Finanzierungsformen aktiv. Die AURELIUS Wachstumskapital investiert in Nachfolgelösungen sowie Unternehmensteile größerer mittelständischer Unternehmen und Konzerne (Spin-offs). Die AURELIUS Real Estate Opportunities hat ihren Fokus auf Immobilieninvestments, insbesondere auf Projekten mit operativem Verbesserungspotenzial, deren Wert durch aktives Management langfristig gesteigert werden kann. Die AURELIUS Finance Company stellt europaweit Unternehmen Kapital im Rahmen von alternativen Finanzierungsformen zur Verfügung. Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben. 