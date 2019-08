Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)-Schwache Nachfrage nach Autos, Wettbewerbsdruck beim Stahl und die zuletzt hohen Eisenerzpreise haben Thyssenkrupp im dritten Quartal erheblich zu schaffen gemacht. Der Stahl- und Industriekonzern verdiente trotz unverändertem Umsatz ein Drittel weniger als vor einem Jahr.

Der bereinigte operative Gewinn (EBIT) sank um gut 100 auf 226 Millionen Euro, wie aus dem aktuellen Zwischenbericht hervorgeht. Unter dem Strich stand sogar ein Fehlbetrag, der mit 94 Millionen Euro allerdings um 38 Millionen geringer ausfiel als vor Jahresfrist. Getragen wurde das operative Ergebnis quasi vollständig von der Aufzugssparte, die der Konzern bekanntlich an die Börse bringen will. Ohne die Sparte Elevator Technology, die ein bereinigtes EBIT von 239 Millionen Euro verbuchte, wäre Thyssenkrupp schon auf operativer Ebene in die Verlustzone gerutscht.

Gewinne lieferten zwar noch das Geschäft mit Autokomponenten und der Werkstoffhandel, in beiden Fällen jedoch erheblich weniger als vor Jahresfrist. Im Anlagengeschäft gelang es immerhin, den Verlust zu halbieren, das Kerngeschäft Stahl und der Marineschiffbau verzeichneten jeweils ausgeglichene Ergebnisse.

"Mit der Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten können wir insgesamt nicht zufrieden sein", sagte Vorstandschef Guido Kerkhoff. Zwar sei die Umsatzentwicklung in den Industriegütergeschäften trotz Gegenwind positiv gewesen, trotzdem habe man die Folgen der schwachen Autokonjunktur und den Anstieg der Erzpreise damit nicht ausgleichen können.

Kerkhoff unterzieht den kriselnden Konzern derzeit einem kompletten Umbau. Alle Konzernbereiche werden restrukturiert, insgesamt 6.000 Stellen sollen abgebaut werden, davon 2.000 im Stahlbereich. Mit einer neuen Organisationsstruktur will er den Konzern schlanker und schlagkräftiger machen. Anfang kommenden Jahres soll sie stehen. Die Kosten für die zentrale Verwaltung will Kerkhoff binnen zwei Jahren auf unter 200 Millionen Euro senken. Vor einem Jahr lagen sie noch bei 380 Millionen Euro. Hier ist Thyssenkrupp aber anscheinend auf gutem Weg. Nach neun Monaten summierten sich die Kosten für die Konzernzentrale noch auf 219 Millionen Euro.

