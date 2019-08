FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG ERWARTET - Die Stabilisierung am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag fortsetzen. Nach dem Ausverkauf an den Börsen vom Monatsanfang stehen die Signale wie schon am Vortag auf Erholung. Grund für die erwarteten Kursgewinne sind überraschend gute Zahlen vom Außenhandel Chinas. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Handelsbeginn 0,7 Prozent höher auf 11 734 Punkten. Chinas Außenhandel hat sich im Juli trotz der Eskalation des Handelskriegs mit den Vereinigten Staaten überraschend stark erholt.

USA: - MINI KURSVERLUSTE NACH SCHWACHEM START - Die New Yorker Aktienindizes haben am Mittwoch ihre anfänglichen Verluste im Verlauf immer stärker eingedämmt. Dem Dow Jones Industrial blieb zum Handelsschluss zwar das Erreichen der Gewinnzone mit einem Minus von 0,07 Prozent auf 26 007,07 Punkte verwehrt, doch gemessen an seinem Tagestief bei 25 440 Punkten im frühen Handel machte der Leitindex reichlich Boden gut.

ASIEN: - STABILISERUNG NACH SCHWÄCHEPHASE - Die Börsen Asiens haben sich am Donnerstag nach den zuletzt deutlichen Kursverlusten teilweise stabilisiert. An Chinas Festlandsbörsen legte der CSI 300 um 1,20 Prozent zu. Der Hang Seng in Hongkong kletterte um 0,58 Prozent und in Tokio ging es für den japanischen Leitindex Nikkei 225 um 0,45 Prozent nach oben. Neben robusten Konjunkturdaten aus China sorgte die späte Erholung an den US-Aktienmärkten für etwas Beruhigung.

DAX 11.650,15 0,71%

XDAX 11.722,67 0,65%

EuroSTOXX 50 3.309,99 0,56%

Stoxx50 3.028,93 0,22%

DJIA 26.007,07 -0,09%

S&P 500 2.883,98 0,08%

NASDAQ 100 7.551,90 0,41%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 177,02 -0,01%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1210 0,10%

USD/Yen 106,15 -0,11%

Euro/Yen 119,01 0,00%°

ROHÖL:

Brent 57,88 +1,65 USD

WTI 52,68 +1,59 USD°

