The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.08.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.08.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0231868 VW FINANCIAL SERV. 2019 BD00 BON AUD N

CA XFRA CH0149176122 PFBK SCHW.HYP. 12-19 563 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000LBB38G5 LBB PF.S.432 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB1HR4 NORDLB OPF S.1406 VAR MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NRW2YD6 LAND NRW SCHATZ09R959 BD01 BON EUR N

CA XFRA US22546QAC15 CREDIT SUISSE 2019 MTN BD01 BON USD N

CA TDBG XFRA US89114QBJ67 TORONTO-DOM. BK 16/19 MTN BD01 BON USD N

CA 4NTA XFRA XS0815939656 FIRST ABU DHABI BK 12/19 BD01 BON USD N

CA XFRA CA12657ZAA18 CU 2019 MTN BD02 BON CAD N

CA XFRA US55608KAA34 MACQUARIE GRP 09/19 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS0445843526 BARC BK 09/19 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0993228294 KONINKLIJKE DSM 13/19 MTN BD02 BON EUR N