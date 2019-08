The following instruments on XETRA do have their first trading day 08.08.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 08.08.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000BLB7YM1 BAY.LDSBK.IS. 19/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7YN9 BAY.LDSBK.IS. 19/31 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7YY6 BAY.LDSBK.IS. 19/29 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ALN0 DZ BANK CLN E.9749 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3308 LB.HESS.THR.CA.TIL.08A/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3373 LB.HESS.THR.CARRARA08B/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3399 LB.HESS.THR.CA.TIL.08B/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000SHFM709 SCHLW-H.SCHATZ.19/39 A1 BD01 BON EUR N

CA XFRA US35671DCD57 FREEP.-MCMO. 19/29 BD01 BON USD N

CA XFRA US674599CP81 OCCID.PETROL 19/22 BD01 BON USD N

CA XFRA US674599CQ64 OCCID.PETROL 19/22 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US674599CR48 OCCID.PETROL 19/26 BD01 BON USD N

CA XFRA USG9410WAA56 WALNUT BIDCO 19/24 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US674599CS21 OCCID.PETROL 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA US674599CT04 OCCID.PETROL 19/21 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US674599CU76 OCCID.PETROL 19/21 BD02 BON USD N

CA XFRA US674599CV59 OCCID.PETROL 19/21 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US674599CW33 OCCID.PETROL 19/24 BD02 BON USD N

CA XFRA US674599CX16 OCCID.PETROL 19/39 BD02 BON USD N

CA XFRA US674599CY98 OCCID.PETROL 19/49 BD02 BON USD N

CA XFRA XS2038039074 BANK AMERI. 19/29 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA 1CI XFRA AU000000IVQ8 INVITROCUE LTD. EQ00 EQU EUR N

CA VI3A XFRA BMG9358Q1877 VICTORY CITY INTL HD -,10 EQ00 EQU EUR N

CA 6CQ XFRA CA22587M1068 CRESCO LABS INC. EQ00 EQU EUR N