Ein Großteil der Produkte basiert auf Wasser als Lösungsmittel oder Trägersubstanz. Zur Reinigung der Produktionseinrichtungen auf allen Stufen der Produktion des Abfüllens, des Lagerns und Transportierens fallen Produktreste, Wasch- und Spülwässer an, die erhebliche Mengen Produkt enthalten. Je nach Art des Produkts, der Produktion und der Verpackungsgrößen können zwischen 2 und 20 % des ursprünglichen Produkts über Restentleerung, Waschprozesse und nicht vollständig entleerte Verpackungen oder Zwischenlagerbehälter ins Abwasser gelangen.

Abwasserbelastung allerorten

Vielfältig sind die Stellen, an denen produktverunreinigte Abwässer anfallen. Schon bei der Herstellung der einzelnen Rohstoffkomponenten werden Lagertanks, Mischsysteme und Transportleitungen gespült. Beim Transport der Rohstoffe werden Tanklastzüge eingesetzt, die nach erfolgtem Transport ebenfalls restentleert und ausgewaschen werden müssen. Bei der eigentlichen Produktformulierung beim Hersteller, in der Qualitätskontrolle sowie im Labor werden wieder Misch- und Rührreaktoren eingesetzt, deren Leitungssysteme nach Produktion ausgewaschen werden müssen.

Die produzierten Produkte werden in der Regel in Zwischenlagertanks, mobilen IBC-Lagertanks oder Fässern zwischengelagert und gelangen von dort in die Abfüllabteilung. Bei diesen Abfüll- und Transportvorgängen werden umfangreiche Prozessanlagen und Pumpsysteme beaufschlagt, die bei Schichtende oder Produktwechsel hygienisch gereinigt und gespült werden müssen. Die Fußböden und Transportwege sind ebenfalls zu reinigen. Ist das Produkt beim Endkunden verbraucht, gelangen die Verbrauchsverpackungen wie Dosen, Tuben, Eimer und Kanister über die Rückhol-Recyclingsysteme zum Recycling oder Verwertungsbetrieb. Dort werden Kunststoffverpackungen gewaschen, geschreddert oder granuliert. Dabei gelangen wieder Produktreste ins Abwasser.

Bei den betrieblichen Wasch- und Reinigungsprozessen können bis zu 200 m3 Abwasser pro Tag anfallen. Im Abwasser sind alle Inhaltsstoffe der Produktion enthalten: Pigmente, Fette, Farbstoffe, Mikrokunststoffe, Schwermetalle, Tenside, Säuren, Laugen und Kohlenwasserstoffe sowie sonstige Feststoffe. Das Abwasser kann durch Vorbehandlung von allen emulgierten und dispergierten Stoffen befreit werden. Damit werden erfahrungsgemäß 97 % der kompletten Mikrokunststoffe, Öle und Fette ...

