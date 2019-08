RSG - Müllentsorger mit sauberem Setup

Republic Services: Aktie bestätigt Kaufsignal. Swingtrade mit attraktivem US-Entsorger nach soliden Quartalszahlen. Müllbranche boomt dank Plastikabfall!

Symbol:ISIN: US7607591002: Im vergangenen Halbjahr hat der Kurs­verlauf den 50er-EMA nur einmal kurz für zwei Tage nachhaltig unterbrochen und die beiden EMAs geradezu ideal­typisch im Aufwärts­trend platziert. Nach den überzeugend ausgefallenen Earnings kam es wohl kurzfristig zu Gewinn­mitnahmen. Der Kurs eröffnete mit einem deutlichen Minus, schoss aber bis Börsen­schluss zum Allzeithoch. Momentan erfolgt eine Konsolidierung, die zwischen 20er- und 50-EMA verläuft.Das Unternehmen ist der Hausmüll­entsorger Nummer 2 in den Vereinigten Staaten von Amerika mit soliden Finanz­zahlen. Die Branche gilt als extrem konjunktur­robust bis antizyklisch. Für Wettbewerber gibt es hohe Markteintrittsbarrieren in Form gesetzlicher Auflagen und der hohen Kapital­intensität. Zudem profitieren die Entsorger davon, dass die Müllmengen kontinuierlich wachsen und außerdem mehrere Staaten in Asien nicht mehr bereit sind, Plastik­müll zu importieren. Wer in turbulenten Börsen­zeiten auf der Suche nach geeigneten Long-Positionen ist, könnte in der Müll­branche fündig werden.Das Einstiegsignal könnte bei der Marke von 88,20 USD sein. Ein Stopp Loss bietet sich unter den letzten Tiefs bei circa 86 USD an.Aussicht:Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/rsg-muellentsorger-mit-sauberem-setup/Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in RSG.