Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Schwache Nachfrage nach Autos, Wettbewerbsdruck beim Stahl und die zuletzt hohen Eisenerzpreise haben Thyssenkrupp im dritten Quartal erheblich zu schaffen gemacht. Der Stahl- und Industriekonzern verdiente trotz unverändertem Umsatz ein Drittel weniger als vor einem Jahr. Der bereinigte operative Gewinn (EBIT) sank um gut 100 auf 226 Millionen Euro, wie aus dem aktuellen Zwischenbericht hervorgeht. Unter dem Strich stand sogar ein Fehlbetrag, der mit 94 Millionen Euro allerdings um 38 Millionen geringer ausfiel als vor Jahresfrist. Getragen wurde das operative Ergebnis quasi vollständig von der Aufzugssparte, die der Konzern bekanntlich an die Börse bringen will. Ohne die Sparte Elevator Technology, die ein bereinigtes EBIT von 239 Millionen Euro verbuchte, wäre Thyssenkrupp schon auf operativer Ebene in die Verlustzone gerutscht. Gewinne lieferten zwar noch das Geschäft mit Autokomponenten und der Werkstoffhandel, in beiden Fällen jedoch erheblich weniger als vor Jahresfrist. Im Anlagengeschäft gelang es immerhin, den Verlust zu halbieren, das Kerngeschäft Stahl und der Marineschiffbau verzeichneten jeweils ausgeglichene Ergebnisse. Nachfolgend die Ergebnisse für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

3. QUARTAL 3Q18/19 ggVj 3Q18/19 ggVj 3Q17/18 Auftragseingang 10.219 -3,2% -- -- 10.554 Umsatz 10.779 +0,1% 10.688 -0,8% 10.771 EBIT bereinigt 226 -32% 230 -31% 331 Ergebnis nach Steuern/Dritten -94 -- 62 -- -131 Ergebnis je Aktie -0,15 -- 0,10 -- -0,21

AUSBLICK UNTERNEHMEN

ADIDAS (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q19 ggVj Zahl 2Q18 Umsatz 5.527 +5% 9 5.261 Betriebsergebnis 656 +11% 9 592 Erg vor Steuern 650 +11% 4 588 Erg nSt fortgeführte Geschäfte 469 +12% 7 418 Erg nSt und Dritten* 463 +17% 3 396 Erg/Aktie fortg. Geschäfte, unverwässert 2,33 +13% 7 2,06

FREENET (18:20)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q19 ggVj Zahl 2Q18 Umsatz 691,4 -0,7% 12 696,6 EBITDA bereinigt 106,3 -- 12 k.A. Konzernergebnis 53,7 -12% 12 61,3 Ergebnis je Aktie 0,42 -16% 3 0,50 Free Cashflow 81,0 -27% 11 111,1

HANNOVER RÜCK (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q19 ggVj Zahl 2Q18 Bruttoprämien 5.126 +10% 4 4.640 Kapitalanlageergebnis 488 +39% 4 352 EBIT 528 +12% 5 473 Ergebnis nach Steuern/Dritten 367 +30% 5 282 Ergebnis je Aktie 2,99 +28% 5 2,34 Combined Ratio* 96,7 -- 3 95,6

- *Schaden-Rückversicherung

JENOPTIK (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q19 ggVj Zahl 2Q18 Auftragseingang 192 -3% 2 198 Umsatz 200 +3% 3 195 EBIT 19 -14% 3 22 Ergebnis nach Steuern 14 -20% 2 18 Ergebnis je Aktie 0,24 -23% 2 0,31

SYMRISE (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 1H19 1H19 ggVj Zahl 1H18 Umsatz 1.703 +8% 11 1.576 EBITDA 349 +10% 10 317 EBIT 241 +10% 9 220 Ergebnis nach Steuern 156 +9% 8 142 Ergebnis je Aktie 1,16 +5% 7 1,10

UNIPER (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Halbjahr (in Millionen Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. HALBJAHR 1H19 ggVj Zahl 1H18 EBITDA bereinigt 653 -31% 8 940 EBIT bereinigt 311 -48% 8 601 Erg nach Steuern/Dritten bereinigt 173 -60% 8 436

COMPUGROUP MEDICAL (8:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q19 ggVj Zahl 2Q18 Umsatz 184 -4% 2 191 EBITDA 49 -11% 3 55 Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A. -- -- 25 Ergebnis je Aktie 0,47 -8% 2 0,51

Weitere Termine:

06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 1H, Zürich

06:55 DE/Windeln.de SE, Ergebnis 2Q, Grünwald

07:00 DE/Aurubis AG, Ergebnis 3Q, Hamburg

07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 1H (14:00 Telefonkonferenz), Landsberg

07:00 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 1H, Stuttgart

07:15 AT/S&T AG, Ergebnis 1H, Linz

07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 2Q, Lübeck

07:30 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 2Q, Hamburg

07:30 DE/SLM Solutions Group AG, Ergebnis 1H, Lübeck

07:30 DE/MLP SE, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Wiesloch

07:30 LU/SAF-Holland SA, Ergebnis 2Q, Luxemburg

07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 2Q (09:30 PK), Wien

07:50 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Ergebnis 1H, München

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 3Q, Frankfurt

08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1H, Cuxhaven

08:30 DE/Baywa AG, Ergebnis 1H (10:30 Telefonkonferenz), München

22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 4Q, New York

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/K+S AG, Ergebnis. 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Astrazeneca 0,719 GBP Barclays 0,03 GBP BP 0,1025 USD Diageo 0,4247 GBP Glaxosmithkline 0,19 GBP Standard Chartered 0,07 USD Rio Tinto 1,7314 GBP Unilever plx 0,3682 GBP Unilever NV 0,4104 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 215.000

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 11.745,50 0,99 S&P-500-Future 2.893,00 0,43 Nikkei-225 20.613,50 0,47 Schanghai-Composite 2.793,56 0,90 +/- Ticks Bund -Future 177,05 1 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 11.650,15 0,71 DAX-Future 11.712,50 0,64 XDAX 11.722,67 0,65 MDAX 25.125,86 0,73 TecDAX 2.788,68 0,56 EuroStoxx50 3.309,99 0,56 Stoxx50 3.028,93 0,22 Dow-Jones 26.007,07 -0,09 S&P-500-Index 2.883,98 0,08 Nasdaq-Comp. 7.862,83 0,38 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 177,04 +37

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Weiter mit leichten Erholungsversuchen werden am Donnerstag die Börsen in Europa erwartet. Für eine verbesserte Laune sorgen starke Exportdaten aus China, die ihren Schrumpfungskurs angesichts des Handelkrieges mit den USA gestoppt haben. Dort ging es um 3,3 Prozent nach oben zum Vorjahr. Erwartet wurde ein Minus von 2 Prozent. In Asien drehen die Börsen danach deutlicher nach oben. Nach rund 6 Prozent Kursverlust in Hongkong in dieser Woche gehen dortige Anleger wieder auf Schnäppchenjagd. Auch die Risikobarometer wie Anleihekurse kommen weltweit von zwischenzeitlichen Allzeithochs leicht zurück, so die deutschen Bund-Futures. Gold notiert aber weiter auf Rekordkurs um 1.500 Dollar. Der DAX wird knapp über der 11.700er-Marke gesehen. Daneben steht die Berichtssaison im Fokus. Zahlreiche Unternehmen legen ihre Zahlen vor.

