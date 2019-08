Auf einem Landesparteitag hat sich die Linkspartei in Berlin bereits im Mai für den Bau von Photovoltaik- oder Solarthermieanlagen auf den Gebäuden der Hauptstadt ausgesprochen. Anders als die Grünen fordern sie dies auch für größere Bestandsgebäude, allerdings nur wenn Mieter nicht zusätzlich finanziell belastet werden.Die Grünen-Fraktion des Berliner Abgeordnetenhauses hat sich kürzlich für die Einführung einer Solarpflicht für Neubauten in der Hauptstadt ausgesprochen. Die Partei ist in Berlin an der Regierung beteiligt, allerdings muss sie auch die Koalitionspartner von SPD und Linkspartei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...