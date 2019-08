Der Boom im Deutschland-Tourismus hat sich fortgesetzt. Die Zahl der Übernachtungen stieg im ersten Halbjahr um 3,8 Prozent gemessen am Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Während die Übernachtungszahlen von Gästen aus dem Ausland um 3,0 Prozent zulegten, stand bei den heimischen Reisenden ein Plus von 4,0 Prozent.

Im Juni verbuchte die Tourismus-Branche gar ein Wachstum von 9,7 Prozent. Die bei Urlaubern beliebten Pfingstfeiertage waren jedoch dieses Jahr in den Juni gefallen, während sie 2018 im Mai lagen.

Die Branche profitiert davon, dass Deutschland-Reisen im Trend liegen: Die Tourismus-Branche hat 2018 schon das neunte Rekordjahr in Folge erzielt. Für das laufende Jahr rechnet der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband mit einem Anstieg der Übernachtungszahlen um 1,0 bis 1,5 Prozent.

Die Wiesbadener Statistiker berücksichtigen für die Statistik Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Betten./als/DP/jha

