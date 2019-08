Zum Handelsauftakt in Frankfurt dürfte der DAX deutlicher über 11.700 Punkte notieren. An den New Yorker Börsen schlossen die wichtigen Indizes nach einem sehr schwachen Start überwiegend im Plus, allein der Dow Jones verbuchte ein kleines Minus. In Asien tendierten die Märkte nach positiven Wirtschaftsdaten aus China am Morgen freundlich. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...