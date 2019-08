Sichere Anlagen wie Bundeswertpapiere sind am Donnerstag etwas weniger gefragt gewesen. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen auf 177,12 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf minus 0,57 Prozent. Am Vortag war sie auf ein Rekordtief von minus 0,61 Prozent gefallen.

Entscheidend für die schwächere Nachfrage nach sicheren Wertpapieren waren zum einen überraschend solide Daten vom chinesischen Außenhandel. Hinzu kam ein leichter Anstieg des chinesischen Yuan, der an den Märkten zurzeit als Stimmungsbarometer empfunden wird. Hintergrund ist der Handelsdisput zwischen den USA und China, in dem es unter anderem um den Vorwurf der Währungsmanipulation geht.

Im Tagesverlauf werden eher wenige Konjunkturdaten veröffentlicht. Aus der Eurozone stehen lediglich Produktionsdaten aus Spanien an. In den USA werden die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt erwartet./bgf/jsl/zb

