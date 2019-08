Die gestern vorgelegten Ergebnisse sind bescheiden, aber keine Überraschung. Der Umbau der Nr. 2 im deutschen Privat-TV kostet Geld und Kreativität. Das nehmen die Münchener für sich in Anspruch. Ähnlich wie Commerzbank: Auf dem tiefsten Wert der letzten Jahre wird ProSieben eine ähnlich spannende Comebackspekulation wie sie aus so manchem Krimi in ProSieben zu entehmen ist. Bei 11 Euro kann man ein solches Spiel wagen.



