FRANKFURT (Dow Jones)--Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Donnerstagmorgen bis 8.25 Uhr 10 Ticks auf 176,94 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 177,19 Prozent und das Tagestief bei 176,89 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 30.719 Kontrakte. Der Bobl-Futures fällt um 4 Ticks auf 135,53 Prozent. Auch wenn der Bund-Future leicht konsolidiert, so bleibt das Allzeithoch mit 177,74 doch in Sichtweite.

August 08, 2019 02:30 ET (06:30 GMT)

