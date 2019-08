BERLIN (Dow Jones)--In der SPD mehren sich Forderungen nach einem Richtungswechsel in der Finanzpolitik. Zwei Kandidaten um den Parteivorsitz fordern die Aufgabe der schwarzen Null. "Wir brauchen einen massiven staatlichen Ausbau der erneuerbaren Energien. Die schwarze Null ist deshalb ökonomisch und ökologisch unsinnig", sagte Karl Lauterbach, der sich mit Nina Scheer für den SPD-Parteivorsitz bewirbt, dem Handelsblatt. Lauterbach stellt sogar die Schuldenbremse in Frage: "Bei Investitionen in Bildung und Umwelt sollte die Schuldenbremse nicht angewendet werden."

Ähnlich äußerte sich Michael Roth, der sich zusammen mit Christina Kampmann als Tandem für den SPD-Vorsitz bewirbt: "Wenn wir diese Zukunftsinvestitionen jetzt unterlassen, ist das eine viel größere Belastung für nachfolgende Generationen als die Infragestellung der schwarzen Null in Zeiten historisch niedriger Zinsen", sagte Roth dem Handelsblatt.

Ökonomen kritisieren seit Jahren ein zu niedriges Investitionsvolumen in Deutschland. Die Bewerbungsfrist für den künftigen SPD-Vorsitz endet am 1. September. Bisher haben sich drei Kandidaten-Duos beworben: Roth und Kampmann, Lauterbach und Scheer sowie Simone Lange und Alexander Ahrens. Ins Spiel gebracht haben sich auch der Ex-Abgeordnete Hans Wallow sowie die Parteimitglied Björn Kamlah und Robert Maier.

Ab 4. September werden die Kandidaten auf Regionalkonferenzen für sich werben. Danach können die rund 426.000 Mitglieder vom 14. bis 25. Oktober über ihre Favoriten abstimmen. Das Ergebnis wird dann am 26. Oktober veröffentlicht. Der SPD-Parteitag soll dann Anfang Dezember die neue Parteispitze wählen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 08, 2019 02:46 ET (06:46 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.