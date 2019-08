"Umsatz und Ergebnis der SMA blieben im ersten Halbjahr 2019 erwartungsgemäss hinter dem Vorjahreszeitraum zurück", erklärte Vorstandssprecher Jürgen Reinert am Donnerstag in Niestetal. So hat der Solartechnikhersteller 14,2 Millionen Euro Verlust gemacht nach einem Plus von 11,2 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2018.SMA ...

