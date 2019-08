Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Evans: Handelsstreit könnte weitere Fed-Zinssenkung rechtfertigen

Für Charles Evans, Präsident der US-Notenbankfiliale von Chicago, könnten zunehmende Handelsspannungen eine weitere Zinssenkung rechtfertigen. Sollten sich der Handelsstreit verschärfen und zu einer stärkeren Beeinträchtigung der US-Wirtschaft führen, dann müsse die US-Notenbank (Fed) stärkere Wirtschaftsanreize setzen, sagte Evans am Mittwoch. Evans ist in diesem Jahr stimmberechtigt im Offenmarktausschuss (FOMC) der Fed.

Chinas Notenbank senkt Yuan-Mittelkurs auf schwächsten Wert seit 2008

China hat beim täglichen Fixing die Landeswährung auf das niedrigste Niveau seit 2008 gesetzt und die symbolische Schwelle von 7 Yuan je Dollar durchbrochen. Bereits Anfang der Woche hatte die Notenbank in Peking dem Yuan im Tagesverlauf erlaubt, auf über 7 Yuan pro Dollar abzuwerten, nachdem die USA mit neuen Zöllen auf chinesische Waren gedroht hatten.

Chinas Exporte legen im Juli trotz Handelsstreit zu

China hat im Juli unerwartet mehr Waren ins Ausland exportiert, und das obwohl der Handelsstreit mit den USA die Nachfrage gedämpft haben sollte. Die Exporte erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,3 Prozent, nachdem sie im Juni noch um 1,3 Prozent gefallen waren, wie die chinesische Zollbehörde mitteilte. Analysten hatten dagegen für Juli mit einem erneuten Rückgang um 2 Prozent gerechnet.

Trichet warnt vor Überlastung der Geldpolitik

Jean-Claude Trichet, ehemaliger Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), warnt vor einer Krise, wenn die Notenbank mit der Aufgabe, den Euroraum gegen einen wirtschaftlichen Einbruch zu sichern, keine Hilfe aus der Politik bekommt. "Die EZB wird bisher allein gelassen", sagte er im Gespräch mit dem Handelsblatt. "Wie sie selbst immer wieder betont, kann das nicht immer so weitergehen - sonst werden wir die nächste tiefe Krise erleben."

NGO: Malta blockiert Auftanken des Rettungsschiffs "Ocean Viking"

Malta hat dem Rettungsschiff "Ocean Viking" nach Angaben der Besatzung einen Tankstopp in seinen Hoheitsgewässern verboten. Die Regierung in Valletta habe am Mittwoch ihre Zustimmung kurzfristig und ohne Angabe von Gründen zurückgezogen, sagte Einsatzleiter Nicolas Romaniuk der Nachrichtenagentur AFP. Es ist das erste Mal, dass Malta einem Hilfeschiff die Einfahrt in seine Hoheitsgewässer untersagt.

SPD-Kandidaten für Parteivorsitz wollen Ende der schwarzen Null

In der SPD mehren sich Forderungen nach einem Richtungswechsel in der Finanzpolitik. Zwei Kandidaten um den Parteivorsitz fordern die Aufgabe der schwarzen Null. "Wir brauchen einen massiven staatlichen Ausbau der erneuerbaren Energien. Die schwarze Null ist deshalb ökonomisch und ökologisch unsinnig", sagte Karl Lauterbach, der sich mit Nina Scheer für den SPD-Parteivorsitz bewirbt, dem Handelsblatt. Lauterbach stellt sogar die Schuldenbremse in Frage: "Bei Investitionen in Bildung und Umwelt sollte die Schuldenbremse nicht angewendet werden."

Merz: Bundesregierung Schuld an möglicher CDU-Wahlniederlage im Osten

Friedrich Merz sieht die Verantwortung für eine mögliche Wahlniederlage der CDU in Sachsen und Brandenburg bei der Bundesregierung, nicht bei den Landesregierungen. "Ein Ministerpräsident Michael Kretschmer in Sachsen muss viel Kritik aushalten, die sich eigentlich gegen die Berliner Politik richtet", sagte der CDU-Politiker in einem Interview mit der Wirtschaftswoche.

Kommissar Oettinger gegen höhere Steuern auf Fleisch

EU-Kommissar Günther Oettinger hat sich gegen höhere Steuern auf Fleisch ausgesprochen. Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer von sieben auf 19 Prozent würde "mit Sicherheit nicht" zu einer Verringerung des Fleischverzehrs beitragen, sagte Oettinger den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Gegebenenfalls gehen die Leute von der Biotheke zur normalen Fleischtheke." Entsprechende Vorschläge seien "reine Symbolpolitik".

Pompeo: Nordkoreas Raketentests haben keine Auswirkungen auf Atomgespräche

US-Außenminister Mike Pompeo sieht die jüngsten nordkoreanischen Raketentests nicht als Hindernis für neue Verhandlungen mit Pjöngjang. Die Strategie der US-Regierung sei unverändert, sagte Pompeo am Mittwoch in Washington. "Wir wollen eine vollkommene und endgültige Denuklearisierung Nordkoreas erreichen." Er hoffe auf neue Gespräche über eine atomare Abrüstung in den kommenden Wochen, fügte Pompeo hinzu.

UNO: Nordkorea hat bei Cyberattacken bis zu 2 Mrd USD erbeutet

Nordkorea hat nach UN-Angaben bei Cyberangriffen auf Banken und Plattformen für Kryptowährungen bis zu zwei Milliarden Dollar (1,8 Milliarden Euro) für sein Atom- und Raketenprogramm erbeutet. Die UNO untersucht laut einem Bericht, den die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch einsehen konnte, mindestens 35 bekannt gewordene Attacken Pjöngjangs auf Finanzinstitutionen und Kryptowährungs-Plattformen. Das Ziel war demnach, an Devisen zu kommen.

Proteste bei Besuch von Trump in El Paso und Dayton

Begleitet von Protesten hat US-Präsident Donald Trump die von Schusswaffenattacken erschütterten Städte El Paso und Dayton besucht. Trump und seine Frau Melania trafen dort am Mittwoch Verletzte, Rettungskräfte und Polizisten. In beiden Städten demonstrierten zahlreiche Menschen gegen Trump: Sie warfen ihm Rassismus vor und forderten strengere Waffengesetze. Trump wollte zwar eine Botschaft der Einheit aussenden - er attackierte aber erneut politische Gegner und die Medien.

Spezialkräfte stürmen Haus von Kirgistans Ex-Präsident Atambajew

In Kirgistan haben Spezialkräfte das Haus von Ex-Präsident Almasbek Atambajew gestürmt, um den unter Korruptionsverdacht stehenden Politiker festzunehmen. Dabei gab es am Mittwoch gewaltsame Zusammenstöße mit Anhängern Atambajews, die seine Festnahme verhindern wollten. Es fielen auch Schüsse. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurde ein Beamter der Spezialeinheit erschossen, 36 weitere Menschen wurden verletzt. Eine Festnahme des Ex-Präsidenten könnte in der Ex-Sowjetrepublik in Zentralasien Unruhen auslösen.

Vulkan in der Nähe von Tokio ausgebrochen

Ein nahe Tokio gelegener Vulkan ist erstmals seit vier Jahren wieder ausgebrochen. Der Asama-Vulkan begann in der Nacht zum Donnerstag, Asche und Rauch fast zwei Kilometer hoch in den Himmel auszustoßen. Die nationale Meteorologiebehörde Japans löste einen Alarm der Stufe drei auf der fünfstufigen Alarmskala aus. Dies bedeutet, dass sich niemand dem Krater nähern sollte.

Stromausfälle und ein Todesopfer bei Erdbeben in Taiwan

Bei einem Erdbeben in Taiwan ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Das Beben mit der Stärke von etwa 6,0 war am Donnerstagmorgen auf der ganzen Insel zu spüren. Es führte nach Angaben der Behörden im Großraum der Hauptstadt Taipeh zu Stromausfällen in mehr als 1.300 Häusern. Hochhäuser in Taipeh gerieten ins Schwanken, Menschen wurden dadurch aus dem Schlaf gerissen.

+++ Konjunkturdaten +++

JAPAN

Leistungsbilanz Juni nsb Überschuss 1,046 Bill JPY; -4,2% gg Vj

Leistungsbilanz Juni nsb Überschuss 1,046 Bill JPY (PROG: Überschuss 1,171 Bill JPY)

PHILIPPINEN

BIP 2Q +5,5% gg Vorjahr (PROG +5,8%)

USA

Verbraucherkredite Juni plus 14,6 Mrd USD

Verbraucherkredite Mai revidiert plus 17,79 Mrd USD (vorl: plus 17,09 Mrd USD)

