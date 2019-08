Die Alibaba (WKN: A117ME)-Aktie ist derzeit wieder unter Druck. Der Handelskonflikt hinterlässt gegenwärtig tiefe Krater im Chart des chinesischen Internetkonzerns. Allein innerhalb der vergangenen fünf Handelstage (05.08.2019 = heute) ging es mit der Aktie in der Spitze von 158,80 Euro auf derzeit noch 139,40 Euro bergab. Immerhin ein Einbruch von rund 12,5 % in diesem kurzen Zeitraum. Doch operativ läuft es eigentlich weiter rund und Alibaba dürfte allein in China weiter rasant wachsen. Wie stark, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...