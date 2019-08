Der Dax liegt deutlich im Plus. Doch sowohl Börsenstimmung als auch Charttechnik signalisieren (noch) keine Entspannung der Lage.

Der deutsche Leitindex setzt seine Erholungstendenz des Vortages fort. Zur Eröffnung notiert der Dax 0,6 Prozent höher bei 11.720 Zählern. Bereits gestern hatte die Frankfurter Benchmark ihre jüngste Talfahrt gestoppt. Der deutsche Leitindex beendete den Tag 0,7 Prozent höher bei 11.650 Punkten, nachdem er zwischenzeitlich minimal ins Minus gerutscht war.

Doch sowohl Börsenstimmung als auch Charttechnik signalisieren (noch) keine Entspannung. Nachdem Stephan Heibel nach Auswertung der Handelsblattumfrage Dax-Sentiment am Montag dieser Woche vor riskanten Nachkäufen am Aktienmarkt warnte, ist auch Verhaltensökonom Joachim Goldberg von der aktuellen Lage keinesfalls überzeugt.

Der hohe Optimismus der der institutionellen Anleger bedeutet eine nicht zu unterschätzende Belastung für den Markt, lautet seine Schlussfolgerung aus der Umfrage der Börse Frankfurt. Die neuen Optimisten dürften dem Dax nicht lange die Treue halten. Denn die Schnäppchenjäger hoffen auf schnelle Gewinne, die wahrscheinlich noch vor der 12.000er Marke (im Mittel ca. bei 11.900 Dax-Zählern) realisiert werden dürften.

Die höheren Kurse an den Aktienmärkten zeigen aber auch: Der Wechselkurs zwischen dem Dollar und dem chinesischen Yuan ist nicht mehr so bedeutend. Nachdem Dollar bereits bei über sieben Yuan gehandelt wird, spielt das Fixing der chinesischen Notenbank (PBoC) keine große Rolle mehr. So legte die PBoC den Dollar/Yuan-Kurs auf über sieben fest. Dies deutet an, dass die chinesischen Entscheidungsträger gegenwärtig auch kaum noch Sinn darin sehen, ein bestimmtes Niveau zu verteidigen.

Laut dem Commerzbank-Devisenanalysten Hao Zhou geht China von länger dauernden Handelsspannungen aus. "Das Land spart daher Munition, um auf das schlimmste Szenario vorbereitet zu sein", lautet seine Schlussfolgerung.

Zumal US-Präsident Donald Trump ein neues Opfer gefunden hat: Nicht mehr China, sondern die US-Notenbank Fed. Diese müsse ihre Zinsen "stärker und schneller" senken, twitterte er am gestrigen Mittwoch. "Unser Problem ist nicht China", ergänzte er. Zumal die Zentralbanken aus Indien, Neuseeland und Thailand ihre Zinsen am Mittwoch deutlich gesenkt haben.

Eine Folge aus den Zinssenkungen den Trump-Tweets: Der Crash der globalen Anleiherenditen setzte sich am Mittwoch ungebremst fort.

Die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen kollabierte mit 1,6098 Prozent auf den tiefsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...