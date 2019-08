Der Eurokurs bewegt sich momentan nicht vom Fleck. Das Barometer für die allgemeine Marktstimmung ist derzeit der chinesische Yuan.

Der Euro hat am Donnerstag weiter an der Marke von 1,12 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1210 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1202 Dollar festgesetzt.

Der chinesische Yuan, der zurzeit als Barometer für die allgemeine Marktstimmung angesehen ...

