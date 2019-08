Für UV-LEDs existieren zahlreiche Anwendungsszenarien. Dazu zählen zum Beispiel das Aushärten von Lacken und Klebstoffen, das Desinfizieren von Oberflächen sowie Analysen und Synthesen von Chemikalien. Es sind jedoch die gleichen Eigenschaften gefragt, die LEDs auch für allgemeine Beleuchtungsanwendungen so attraktiv machen:

kleine leuchtende Fläche und geringe Gesamtabmessungen

lange Lebensdauer bei niedrigen Wartungs- und Reparaturkosten

niedrige Betriebsspannung und geringe Leistungsaufnahme

präzise Steuerung der Wellenlänge des abgegebenen Lichts

keine schädlichen chemischen Komponenten

Diese Eigenschaften haben auf LEDs spezialisierte Ingenieure dazu gebracht, neue innovative Anwendungen für UV-Licht vorzuschlagen. Auch Hersteller von UV-Geräten ziehen jetzt UV-LEDs als direkten Ersatz für herkömmliche UV-Lichtquellen in Betracht.

Doch obwohl die Vorteile der UV-LEDs auf dem Papier verlockend aussehen, setzen sie sich in der Praxis deutlich langsamer durch als LEDs für sichtbares Licht. Hersteller von UV-LEDs verbessern quartalsweise ihre Produkte und erreichen erheblich geringere Stückkosten bei höherer optischer Ausgangsleistung. Eine Welle neuer Entwicklungen von UV-Produkten wird erwartet, die für die Anwender deutlich günstiger, länger nutzbar und damit nachhaltiger sein werden.

Warum die Nachfrage steigt

Der UV-Teil des Spektrums der elektromagnetischen Strahlung erstreckt sich über einen Wellenlängenbereich von 100 bis 400 nm (Bild 1). Dabei ist der UV-Teil in drei Bereiche unterteilt: UVA, UVB und UVC. Wie Tabelle 1 zeigt, sind die einzelnen Klassen von UV-Licht für bestimmte Anwendungen besser geeignet als andere.

UV-Licht hat sehr starke chemische und biologische Wirkungen auf die bestrahlten Objekte - Wirkungen, die im Wesentlichen über die Oberfläche wirken und nicht wie sichtbares Licht über eine Erwärmung des Gegenstandes. Am wirksamsten ist UV-Bestrahlung für die Interaktion mit organischen Molekülen. So lässt sich zum Beispiel die Energie der UVA/UVB-Photonen dazu nutzen, chemische Reaktionen durch Fotoinitiatoren auszulösen. Dieser Effekt wird für die Härtung von Lacken und anderen Beschichtungen, Klebern sowie in der Fotolithografie eingesetzt. Eine Kombination aus UVC, UVB und UVA kann beim Aushärten zum Einsatz kommen, wobei UVC die Oberfläche aushärtet, während die tiefer eindringenden UVB und UVA das übrige Material durchhärten.

UVB wird auch bevorzugt in der Fototherapie eingesetzt, zum Beispiel bei der Behandlung von Hauterkrankungen wie der Schuppenflechte, denn es bietet die beste Kombination aus Wirksamkeit und Sicherheit. Zur Desinfektion und Sterilisierung ist UVC-Licht erforderlich.

Bisher arbeiten diese Anwendungen üblicherweise mit konventionellen UV-Lichtquellen. ...

