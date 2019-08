Der Schauspieler, Sänger und Gitarrist Axel Prahl hat auch mit fast 60 Jahren noch einen vollen Terminplan. "Jetzt kommt der Endspurt. Entweder gibt man noch mal richtig Gas oder tritt auf die Bremse", sagte der 59-Jährige den "Potsdamer Neuesten Nachrichten".



Durch sein zweites Standbein, die Musik, sei es schwierig, "die Termine der Konzertanfragen mit den Terminen der Dreharbeiten unter einen Hut zu bekommen", so Prahl weiter. Welchen Weg er in Zukunft gehe, sei noch unklar, denn er habe es schon immer so gemacht, dass er die Dinge aus dem Bauch heraus entscheide. "Ich lasse das mal gelassen auf mich zukommen", sagte Prahl.



Er hatte 2011 sein Debütalbum "Blick aufs Mehr" veröffentlicht. Mittlerweile sei er schon bei über 170 Auftritten angekommen, obwohl nur 15 Konzerte geplant gewesen seien.