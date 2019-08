Die Bundesregierung will den Ausstoß von Treibhausgasen verringern - und liebäugelt mit einer CO2-Steuer. Nun stellen ausgerechnet die Juristen des Bundestages fest: Deren Einführung wäre verfassungswidrig.

Union und SPD haben sich das so schön ausgedacht: Die Regierung beschließt im September ein großes Paket zum Klimaschutz, darin enthalten eine Steuer auf den Ausstoß von CO2. Damit setzt die Koalition starke Anreize, um weniger klimaschädliche Gase auszustoßen. Und Deutschland avanciert erneut zum internationalen Vorbild.Doch so einfach wird es nicht, vielleicht ist es gar unmöglich. Denn eine CO2-Steuer ist nicht nur problematisch, sondern auch verfassungswidrig. Zu diesem Urteil kommen jedenfalls die Hausjuristen des Bundestages, der die Einführung beschließen müsste. "Eine Besteuerung einer CO2-Emission scheidet aus verfassungsrechtlichen Gründen aus", schreibt der Wissenschaftliche Dienst des Parlaments in einem Gutachten. Der Staat dürfe nicht einfach neue Steuern erfinden, so die Experten.

Es gibt damit nur zwei Möglichkeiten für die CO2-Steuer: Entweder ist sie vom Tisch, oder das Grundgesetz wird geändert. Für eine Ergänzung der Verfassung bedarf es allerdings einer Zwei-Drittel-Mehrheit in Bundestag und Bundesrat. Weil die einstigen Volksparteien Union und SPD unter Schwindsucht leiden, geht das nur mit der Opposition.

Eine parteiübergreifende Lösung wäre gewiss sinnvoll beim Klimaschutz. Unternehmen und Bürger könnten dann eher über die Legislaturperiode hinaus mit einem Beschluss rechnen und leben. Doch vor allem die FDP ziert sich bei der Einführung einer neuen Steuer. "Ich werde einer Verfassungsänderung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...