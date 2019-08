Erneut kann die Nordex Group (ISIN: DE000A0D655) in Spanien punkten:Die Alfanar Group hat den Hersteller im Juli mit der Lieferung und Errichtung von 22 Turbinen für zwei Windparks mit insgesamt 67,2 MW beauftragt. Die Aufträge umfassen auch einen Full Service mit einer Laufzeit von jeweils 20 Jahren.

Beide Windparks entstehen in der Provinz Albacete in Kastilien-La Mancha, ca. 300 Kilometer südöstlich von Madrid. Im Windpark "Barrax" kommen zehn Anlagen des Typs AW140/3000 sowie drei AW132/3300 Turbinen zum Einsatz. In den Windpark "Chinchilla" liefert Nordex acht AW140/3000 Anlagen ...

