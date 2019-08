Metzler hat Siemens von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 102 auf 100 Euro gesenkt. Die Schwäche in den kurzzyklischen Geschäften des Industriekonzerns spiegele sich nach der jüngsten Abwertung der Aktie wohl schon weitgehend im Kurs der Aktie wider, schrieb Analyst Jasko Terzic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei damit wieder vielversprechender geworden./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2019 / 07:57 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2019 / 07:57 / CET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007236101

AXC0141 2019-08-08/10:20