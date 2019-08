Erfurt (ots) - Der Teenager Sam Fox ist ein richtiger "Gefahrenmagnet". Ob im australischen Outback, im südamerikanischen Amazonasgebiet, in der Einsamkeit der Rocky Mountains oder im eiskalten Alaska: Egal, wohin es Sam verschlägt, er zieht das Unglück magisch an. Von einer bedrohlichen Situation tappt er in die nächste und muss nicht selten Köpfchen beweisen, um einer Gefahr zu entrinnen. KiKA zeigt die Premiere der Abenteuerserie "Sam Fox: Extreme Adventures" (ZDF) ab 12. August immer montags bis donnerstags um 20:10 Uhr.



Sam trotzt den Gefahren des offenen Ozeans und dem tiefsten Dschungel, wird mit Killerhaien, Tigern und Bären, mit tobenden Tornados, ausbrechenden Vulkanen, gefährlichen Skorpionen oder riesigen Anakondas konfrontiert. Dabei begegnet er jedem unerwarteten Moment mit der gleichen positiv-humorvollen Haltung und Cleverness, die ihn jede noch so extreme Situation meistern lässt. Sein bester Freund Rikki, seine Freundin Josie sowie seine Eltern und vier Geschwister stehen ihm dabei zur Seite.



"Sam Fox: Extreme Adventures" ist eine Live-Action-Serie auf Grundlage der erfolgreichen Abenteuerbücher des australischen Autors Justin D'Ath. Die Abenteuerserie ist eine Gemeinschaftsproduktion von SLR Productions, ZDF Enterprises, Kojo Productions, Network Ten und der South Australian Film Corporation. Verantwortliche Redakteurinnen beim ZDF sind Nicolette Vormbruck und Angelika Fetsch.



Weitere Informationen und Fotos finden Sie auf www.kika.de und www.kika-presse.de.



