Der erste Teilauftrag hat ein Volumen mit 20 Millionen Schweizer Franken. Oxford PV kann damit 100 Megawatt Tandemsolarzellen produzieren und die der Ausbau der Kapazitäten bis Ende 2020 ist auch schon geplant.Die Meyer Burger Technology AG wird für 20 Millionen Schweizer Franken - umgerechnet knapp 18,3 Millionen Euro - eine Heterojunction-Produktionslinie an ihren strategischen Partner Oxford Photovoltaics (PV) Ltd. liefern. In diesem ersten Teilauftrag seien auch notwendige Anpassungen für das Upgrade auf die Perowskit-HJT-Tandemtechnologie enthalten, teilte der Schweizer Technologiekonzern ...

