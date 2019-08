flatex Morning-news DAX update: Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte konnten am ...

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte konnten am Donnerstag mit Ausnahme des Marktes in Singapur zulegen. Der japanische Nikkei225 ging mit einem Kursplus von 0,37 Prozent bei 20.593,35 Punkten an der TSE aus dem Handel. Die US-Futures wiesen seit der asiatischen Handelszeit durchweg Kursgewinne auf. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 11.752,96 Punkten mit einer großen Aufwärtskurslücke von über 100 Indexpunkten.

Zur Charttechnik: Der Xetra-DAX schloss am Mittwoch mit einem Kursgewinn von 0,71 Prozent bei 11.650,15 Punkten. Ausgehend vom Rekordhoch des 23. Januar 2018 bei 13.596,89 Punkten bis zum übergeordneten Verlaufstief des 27. Dezember 2018 bei 10.279,20 Punkten, wären die nächsten längerfristig relevanten Auf- und Abwärtssequenzen näher abzuleiten. Die Widerstände fänden sich bei den Marken von 11.938/12.330 und 12.814 Punkten. Die Unterstützungen kämen bei 11.547/11.062/10.764 und 10.279 Punkten in Betracht. Die noch offene Kurslücke vom 29. März 2019 auf den 01. April 2019, die bei 11.549,32 Punkten geschlossen wäre, wurde am Mittwoch mit dem Tief von 11.559,76 Punkten beinahe gestreift.

