Wirtschaftsforscher machen praktische wie schmerzhafte Vorschläge für abgehängte Regionen in Deutschland. Die Bundesregierung bleibt so konkrete Maßnahmen zum Erreichen gleichwertige Lebensverhältnisse noch schuldig.

Deutschlands Regionen entwickeln sich auseinander - dagegen lässt sich allerdings einiges unternehmen. Das ist die Botschaft der Forscher vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft (IW), die heute ihre Studie zur "Zukunft der Regionen in Deutschland" in Berlin vorstellen. Sie fangen da an, wo eigentlich die Bundesregierung schon handeln müsste. Schließlich legte die von ihr eingesetzte Experten-Kommission zu "gleichwertigen Lebensverhältnissen" jüngst Ergebnisse vor. Doch die Kommission und die Koalition blieben noch eher vage. Bundesheimatminister Horst Seehofer (CSU) hat bisher wenig Konkretes auf Lager und noch nicht erklärt, was das genau sein solle, diese "gleichwertigen Lebensverhältnisse". Die sind nicht mal im Grundgesetz als Ziel formuliert, geschweige denn definiert.

Damit Menschen in wirtschaftsschwachen Regionen aber Unterstützung bekommen, damit der Zusammenhalt zwischen Stadt und Land, zwischen Ost und West zwischen Alt und Jung nicht zerbröselt, machen die Ökonomen und Regionalforscher in ihrer fast 300 Seiten umfassenden Studie nun allerlei Vorschläge. Die setzen an drei Punkten an: bei der Wirtschaftsleistung, der Demografie und der Infrastruktur. Wenn da nichts geschieht, so die Ökonomen und Regionalforscher, wird es schlimmer und das Gefühl des Abgehängtseins verschärft sich. Sie machen die Vorschläge aber auch mit dem Wissen um knappe Etats und beleuchten Förderprogramme, die in der Vergangenheit zwar Geld, nicht immer aber den Aufschwung gebracht haben.

Am schlechtesten ist es aus Sicht des IW um eher ländliche Gegenden in Ostdeutschland bestellt, die unter Abwanderung und Überalterung leiden. Qualifizierte Zuwanderer kämen zudem kaum in die Region um Bitterfeld oder in die Lausitz, nach Ost- und Südthüringen oder an die Mecklenburgische Seenplatte. Zudem lasse die Infrastruktur, vor allem das Internet, ...

