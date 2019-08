Ein starker Tag für die deutschen Biotechs: Morphosys und Evotec führen am frühen Morgen die Gewinnerliste des MDAX an. Morphosys gewinnt 3,4 Prozent, knapp dahinter rangiert Evotec mit einem Plus von 3,2 Prozent. Auf den weiteren Plätzen folgen Puma, Lanxess und United Internet. Die Aktie von Morphosys kann neben den starken News - wie ein hervorragendes Quartalsergebnis - der vergangenen Tage am heutigen Donnerstag von einer Kurszielerhöhung aus dem Hause JPMorgan profitieren.Die US-Bank JPMorgan ...

