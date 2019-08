Neuaufnahme von Breakout-Sitzungen, Workshops und halbtägigem Programm aufgrund von wachsendem Interesse aus der EMEA-Region

OneStream Software, ein führender Anbieter von CPM-Lösungen (Corporate Performance Management) für mittelgroße bis sehr große Unternehmen, gibt bekannt, dass Splash Madrid, seine europäische Nutzerkonferenz mit Partner-Summit, vom 17. bis 19. September in Madrid stattfindet.

"Die Teilnehmerzahlen unserer alljährlichen Splash-Konferenz in der EMEA-Region steigen weiterhin an. Darin spiegeln sich unser rapides Wachstum und unsere in der Ausdehnung befindliche Präsenz in Europa wider. Der Fokus von Splash Madrid liegt auf der digitalen Transformation im Finanzwesen. Ein volles Programm wird unseren Kunden behilflich sein, Zeit und Kosten zu sparen und ihre finanziellen und betrieblichen Daten im Interesse einer besseren Entscheidungsfindung zu nutzen", erklärte Tom Shea, CEO von OneStream Software.

Auf der Splash Madrid versammeln sich über 400 Finanzfachleute, Mitarbeiter, Kunden und Partner von OneStream aus der ganzen Welt, um sich über empfehlenswerte Praktiken, Erfahrungen und Kundenerfolgsgeschichten auszutauschen. Mit mehr als 20 Breakout-Sitzungen und Workshops bietet Splash Madrid den Teilnehmern zahlreiche Gelegenheiten, die Lösungen von OneStream kennen zu lernen, beispielsweise in Live-Vorführungen und den beliebten Fragestunden "Ask me Anything" (Fragen Sie mich einfach) mit den Experten von OneStream.

Workshops finden unter der Leitung von OneStream-Fachleuten am ersten Konferenztag, Dienstag, den 17. September statt. Jeder Workshop soll wertvolle Erkenntnisse in OneStream XF vermitteln, und zwar durch praxisnahes Lernen für alle Vorkenntnisstufen. Dazu gehören:

Endnutzer-Workshop mit Überprüfung von Arbeitsablauf und Berichterstellung

Fachnutzer-Workshop über Berichterstellung, Dashboarding und Metadaten durch geführte Übungen

Verwalter-Workshop mit tiefgreifender Übersicht über erweiterte Funktionen

"Bei der Splash Madrid geht es vor allem um unser Engagement für 100-prozentigen Kundenerfolg mit immersiven Workshops, Breakout-Sitzungen und Erfahrungsaustausch über empfehlenswerte Praktiken. Unternehmen lernen hier, den bestmöglichen Wert aus OneStream herauszuholen. Dazu gehören aufschlussreiche Kundenerfolgsgeschichten, Vorführungen von Funktionen der OneStream XF-Plattform und XF-MarketPlace-Lösungen. Aber vor allem ist es eine Chance für Kunden und potenzielle Interessenten, aus erster Hand von OneStream und voneinander zu erfahren, wie sie das Beste aus ihrer Investition in OneStream herausholen und einen Wettbewerbsvorteil erhalten können", so Ricardo Rasche, Managing Director, EMEA, bei OneStream Software.

Splash Madrid wird von Implementierungs- und Technologiepartnern gesponsert:

Diamond Sponsor: B-eye Solutions

Platinum Sponsors: Agium EPM, Inplenion und Sonum International

Gold Sponsors: 4solutions, Inlumi, Neonn und Satriun

Silver Sponsors: Altius, CIS Consulting, CompIntelligence, Klee Performance und SFS Consulting

Workshop Sponsor: Spaulding Ridge

Opening Reception Sponsor: Agium EPM

Um sich bei der OneStream Software Splash Madrid Nutzerkonferenz mit Partner-Summit anzumelden, besuchen Sie bitte: https://splashemea.onestreamsoftware.com

Für weitere Informationen folgen Sie OneStream unter @OneStream_Soft auf Twitter und beachten Sie SplashMadrid

Über OneStream Software

OneStream Software ist Anbieter einer modernen CPM-Lösung (Corporate Performance Management), die die finanzielle Konsolidierung, Planung, Berichterstattung, Analyse und Finanzdatenqualität für komplexe Organisationen vereinheitlicht und vereinfacht. Die einheitliche Plattform von OneStream kann in der Cloud oder vor Ort bereitgestellt werden. Sie gestattet es Unternehmen, das Finanzwesen zu modernisieren, mehrere Altanwendungen zu ersetzen und die Gesamtbetriebskosten für Finanzsysteme zu senken. Dank OneStream benötigen Finanzabteilungen weniger Zeit für die Datenintegration und Systemwartung. So steht mehr Zeit für die Steigerung der Performance des Unternehmens zur Verfügung.

Der OneStream XF MarketPlace bietet herunterladbare Lösungen, mit denen die Kunden den Wert ihrer CPM-Plattform problemlos erweitern können, um sich schnell an die veränderlichen Anforderungen der Finanz- und Betriebsabteilung anzupassen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.OneStreamSoftware.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190808005269/de/

Contacts:

Chris McManus

917-324-0808

chrism@narratemarketing.com