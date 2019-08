In der Hauptstadt müssen demnächst Auto-Parkplätze für Elektrotretroller weichen. Eine kluge Idee. Andere Städte sollten diesem Beispiel folgen.

Es war bislang höchst fraglich, ob E-Scooter tatsächlich einen wirksamen Beitrag zu zur Lösung des urbanen Verkehrschaos beitragen. Ob also Pendler ihr Auto stehen lassen und Touristen das Taxi meiden, um für kürzere Strecken auf ein - wie es im schönsten Beamtendeutsch heißt - Elektrokleinstfahrzeug zu steigen. Ein erstes Fazit muss wohl lauten: Tun sie nicht.

Die E-Scooter mögen für manche ein großer Spaß sein, die freie Fahrt für freie Tretrollerfahrer sollte man auch niemandem verbieten, aber ein Beitrag zur Verkehrswende sind die Dinger nicht. Noch nicht.

Gefühlt jede Woche wächst das Angebot an Anbietern, die E-Scooter verleihen. Und damit, so der Eindruck nach ein paar Wochen, in einigen Großstädten auch das Chaos. Schwere Unfälle, Trunkenheit am Lenker, und Gehwege voller E-Scooter, die schlicht im Weg stehen. Man mag die ständigen Hinweise auf diese Probleme für das ewige Genörgel von Kulturpessimisten mit neu entdeckter Verkehrsexpertise ...

