FRANKFURT (Dow Jones)--Adidas hat die Weichen für das Erreichen der Jahresziele gestellt und sieht keinen Anlass, derzeit an dem Ausblick zu rütteln, sagte Adidas-Chef Kasper Rorsted in der Telefonkonferenz mit Journalisten. "Wir haben noch sechs Monate vor uns und denken, dass es wichtig ist, nicht jedes Quartal eine Wasserstandsmeldung zu geben", so Rorsted. "Die aktuelle Guidance ist umsichtig und angemessen."

"Bei der Bruttomarge sind wir besser als die Guidance, beim Umsatz noch darunter", ergänzte Rorsted. Es sei wichtig, verlässlich zu sein.

Die Nr. 2 der Sportartikelhersteller erwartet weiterhin für das zweite Halbjahr eine Beschleunigung beim Umsatzwachstum. Das derzeit noch stagnierende Geschäftssegment Europa soll bis Jahresende zu Wachstum zurückkehren, und die Produktions- und Lieferengpässe in den USA bis Jahresende beseitigt sein, wie geplant, bekräftigte der Konzernchef.

Um dies zu gewährleisten hat Adidas zusätzliche Kapazität für Produktion und Luftfracht eingekauft, was im Quartal bei der Verschlechterung der Bruttomarge in Nordamerika um 150 Basispunkte sichtbar wurde, sagte CFO Harm Ohlmeyer.

Um 11:37 Uhr notierte die Adidas-Aktie 1,5 Prozent im Minus und war damit der drittschwächste Wert im DAX.

