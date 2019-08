Berlin (ots) - Radioeins vom rbb holt Alexander von Humboldts Abenteuer in unsere Gegenwart. Am Montag, 12. August 2019, startet "Hier kommt Alex". Die fünfjährige Amerikareise des Abenteurers und Wissenschaftspioniers ist dann in 30 Tagen zu erleben - als Messenger-Chat auf Facebook, als werktägliche Radioserie im Tagesprogramm und ab 15. August als Insta-Novel auf Instagram. Der Berliner Schauspieler Frederick Lau ("4 Blocks", "Victoria") ist Alexander von Humboldt in Bild und Ton.



Abenteuer multimedial



30 Tage lang haben Userinnen und User die Gelegenheit, Humboldts Abenteuer auf verschiedenen Kanälen zu begleiten - bis zu seinem 250. Geburtstag am 14. September 2019. Dazu präsentiert Radioeins Andrea Wulfs Graphic Novel "Die Abenteuer des Alexander von Humboldt" auf Instagram: In der ersten Insta-Novel Europas übernimmt Frederick Lau Humboldts Rolle, umgesetzt in aufwendigen Fotos, Illustrationen und Motion-Designs. Gleichzeitig können Nutzerinnen und Nutzer im Facebook-Messenger miterleben, was dem Forscher widerfährt. Und auf Radioeins vom rbb ist jeden Tag eine neue Reiseanekdote zu hören. So erzählt Humboldt auf Radioeins, Instagram und WhatsApp von seinen Erlebnissen und Erkenntnissen - und davon, welche Spuren er in unserer Gegenwart hinterlassen hat.



Alexander von Humboldt



Der legendäre Wissenschaftspionier Alexander von Humboldt (1769 - 1859) war noch nicht ganz 30 Jahre alt, als er zu seiner epochalen Reise durch Südamerika aufbrach, die seinen Ruhm begründete, vor allem aber den Blick der Menschen auf die Erde veränderte. Erdbeben, Sonnenfinsternis, Vulkanbesteigung, Dschungelexpedition, Andenüberquerung - nichts ließ Humboldt aus, alles dokumentierte er akribisch. Und er sorgte dafür, dass die Welt es erfuhr.



"Hier kommt Alex" ist eine Koproduktion von Radioeins und Chapter One zusammen mit Deutsche Welle und Republik (Schweiz), ermöglicht durch das Medienboard Berlin-Brandenburg und die Stiftung für Medienvielfalt Schweiz.



Pressekontakt:



rbb Presse & Information

Elisabeth Schwiontek

Tel 030 / 97 99 3 - 12 111

rbb-presseteam@rbb-online.de



Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/4343718