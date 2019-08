Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) erhobene Frühindikator deutet für den Durchschnitt der OECD-Mitgliedsländer auf ein stabiles Wirtschaftswachstum hin. Wie die OECD in ihrer Veröffentlichung für Juni mitteilte, gibt es aber mit Blick auf die einzelnen Länder durchaus Unterschiede. So attestiert die OECD den USA, Deutschland und dem Euroraum ein nachlassendes Wachstum, Frankreich und Großbritannien ein stabiles und Italien und Japan eine Stabilisierung. Auch Chinas Wachstumsmomentum sei stabil, heißt es in der Veröffentlichung.

Die OECD weist jedoch darauf hin, dass besonders die Entwicklung in China und Großbritannien wegen des Handelsstreits mit den USA und des geplanten EU-Austritts von besonderer Unsicherheit gekennzeichnet sei.

Der OECD-Frühindikator, der konjunkturelle Wendepunkte sechs bis neun Monate im Voraus anzeigen soll, lag im Juni auf dem Vormonatsniveau von 99,1 Punkten. Der Index des Euroraums sank auf 99,0 (Mai: 99,1) Punkte, der Deutschlands auf 98,7 (99,0) Punkte und der der USA auf 98,8 (98,9) Punkte. Stabile Indexstände weisen Frankreich (99,2), Japan (99,3) und Kanada (98,9) auf. Großbritanniens Frühindikator stieg auf 98,8 (98,7) Punkte und der Chinas auf 98,9 (98,8) Punkte.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 08, 2019 06:00 ET (10:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.