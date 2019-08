Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Pets at Home nach Quartalszahlen von 190 auf 235 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Geschäftsdynamik habe sich verbessert und sei ein weiterer Beleg für die erfolgreiche Trendwende beim Online-Tierbedarfhändler, schrieb Analyst Andrew Porteous in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/elm Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2019 / 16:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2019 / 02:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

