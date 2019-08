Wer Staaten Geld leiht, bekommt derzeit dafür keinen Zins, sondern zahlt drauf: In Deutschland wirft keine Bundesanleihe eine positive Rendite ab. In anderen Staaten ist das ähnlich.

Die Realität überholt die Analysten am Anleihemarkt derzeit fast jeden Monat. Das ist jetzt wieder und ganz besonders der Fall: Denn die Renditen von Staatsanleihen sacken immer weiter ab - und übertreffen selbst die kühnsten Prognosen der Analysten.

Anfang des Jahres hatten vom Handelsblatt befragte Analysten im Schnitt noch geschätzt, dass die Rendite der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe - dem am meisten beachteten Zinspapier in der Euro-Zone - Ende 2019 um einen halben Prozentpunkt auf 0,7 Prozent steigen würde. Tatsächlich ist die Rendite am gestrigen Mittwoch kurz auf das Rekordtief von 0,6 Prozent abgesackt.

Investoren stürzen sich aktuell geradezu auf Zinspapiere. Seit die zehnjährige Bund-Rendite Anfang Juni das bisherige Tief von minus 0,2 Prozent aus dem Sommer 2016 - also der Zeit nach dem Votum der Briten gegen die EU - unterschritten hat, gibt es im Prinzip kein Halten mehr. In Deutschland findet sich keine einzige Staatsanleihe mehr mit positiver Rendite.

Im übrigen Europa ist es nicht viel besser. "In der ganzen Euro-Zone rentieren fast 90 Prozent aller Staatsanleihen im Minus", sagt Martin Hasse, Stratege bei der Privatbank MM Warburg.

Das bedeutet: Wer Staaten Geld leiht, bekommt dafür keinen Zins, sondern zahlt drauf. Gemessen am globalen Bloomberg-Barclays-Anleiheindex ist das Volumen von Anleihen mit negativer Rendite auf mehr als 15,6 Billionen Dollar angeschwollen. Selbst für viele Unternehmensanleihen, die riskanter als Staatsanleihen gelten, gibt es weniger als nichts. Am Anleihemarkt hat sich dadurch eine gigantische Blase aufgepumpt.

In den USA steht bei den Renditen zwar noch ein Plus vor dem Komma, mit 1,7 Prozent nähert sich die Rendite zehnjähriger US-Papiere aber ihrem ebenfalls im Sommer 2016 erreichten Rekordtief von unter 1,4 Prozent.

Besonders auffällig in den USA ist, dass in schon drei Monaten fällige Geldmarktpapiere höher rentieren als Anleihen, die erst in zehn Jahren zurückgezahlt werden. Der Abstand ist so groß wie zuletzt vor zwölf Jahren. Üblicherweise verlangen Investoren für langfristige Anleihen mehr ...

