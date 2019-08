Nürnberg (ots) - Wie könnte es anders ein: NORMA hat die die nächste Preissenkung an den Start gebracht! Im Mittelpunkt der erneuten Rotstift-Aktion steht diesmal die gute deutsche Markenbutter von Landfein in der 250 g-Packung, die es ab heute zum absoluten Vorteilspreis von 1,29 EUR (reduziert von 1,39 EUR) gibt. Über einen großen Sparvorteil können sich die NORMA-Kunden außerdem bei der Original Irischen Butter in der 250 g-Packung freuen, auch dieses begehrte Produkt (neuer Preis: 1,59 EUR/reduziert von 1,69 EUR) ist jetzt sogar noch günstiger. Davon abgesehen profitiert man auch beim Einkauf lecker-gesunder Säfte: Überall in den bundesweiten NORMA-Filialen steht der Trimm-Orangensaft mit 100 Prozent Fruchtgehalt in der 1-Liter-Flasche jetzt für noch 0,85 EUR (gesenkt von 0,95 EUR) im Regal, außerdem ist auch der Trimm-Orangennektar in der 1,5 Liter Vorratsflasche für jetzt nur noch 0,79 EUR (reduziert von 0,85 EUR) ein besonders preiswertes Sommer-Schnäppchen. Die NORMA-Zentrale zur August-Preissenkung: "Seit 1964 setzt sich unser Handelsunternehmen für besonders verbraucherfreundliche Preise ein. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern, in den NORMA-Filialen bekommen die Kunden jederzeit mehr für ihr Geld."



DIE AKTUELLEN AUGUST-PREISSENKUNGEN BEI NORMA IM ÜBERBLICK:



LANDFEIN, Deutsche Markenbutter, 250 g-Packung

Jetzt: 1,29 EUR

Zuvor: 1,39 EUR LANDFEIN, Original Irische Butter, 250 g-Packung

Jetzt: 1,59 EUR

Zuvor: 1,69 EUR LANDFEIN, Die Streichbare, 250 g-Packung

Jetzt: 1,29 EUR

Zuvor: 1,39 EUR TRIMM, Orangensaft, 100 % Fruchtgehalt, 1,0 l-Flasche

Jetzt: 0,85 EUR

Zuvor: 0,95 EUR TRIMM, Orangennektar, 1,5 l-Flasche

Jetzt: 0,79 EUR

