- Addressable TV Spots ab sofort für alle Werbekunden buchbar

- Einzigartige Technologie bietet hohe Reichweiten

- Bereits in Beta-Phase über 60 Kampagnen umgesetzt Unterföhring, 8. August 2019. Werbespots zielgerichtet ausspielen: Das ermöglichen die neuen Addressable TV Spots von SevenOne Media und verbinden auf diese Weise die hohe Wirksamkeit von Werbung auf dem Big Screen mit vielfältigen digitalen Targeting-Optionen. Nach einer Beta-Phase bietet SevenOne Media die Addressable TV Spots jetzt auf allen Sendern und in allen Programmumfeldern an. Das neue Produktangebot verbindet auf diese Weise die Vorteile digitaler Werbung mit den Reichweiten von TV.



Thomas Wagner, Vorsitzender der Geschäftsführung SevenOne Media: "Addressable TV ist eines der bedeutendsten Wachstumsfelder in der Vermarktung. Deutschland ist in diesem Bereich führend. Mit unserer zum Patent angemeldeten Technologie treiben wir die Vernetzung digitaler Präzision in der Auslieferung mit der Reichweitenstärke von TV voran. Ob Primetime oder Frühstücksfernsehen - unsere Kunden profitieren künftig von der Adressierbarkeit von SmartTV-Werbung auf allen Sendern und in allen Zeitschienen. Zukünftig werden wir die Addressable TV Spots dem Werbemarkt auch über unser Joint Venture d-force zugänglich machen."



Die Addressable TV Spots basieren auf einer einzigartigen Technologie, die SevenOne Media entwickelt und europaweit zum Patent angemeldet hat und die die Überblendung von Eigenwerbespots in allen Werbeblöcken ermöglicht. Damit können Addressable TV Spots in sämtlichen Programmumfeldern eingesetzt werden.



Im Rahmen der Beta-Phase hat SevenOne Media seit Herbst 2018 bereits über 60 Addressable TV Spot Kampagnen umgesetzt und gemeinsam mit den Werbekunden Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt. Durch die schnell wachsende Verbreitung von SmartTVs und die Unterstützung des Standards HbbTV 1.5 profitieren Werbekunden von entsprechend hohen Reichweiten. Die Addressable TV Spots erweitern das Addressable TV Produktportfolio, wie etwa die bei Werbekunden beliebten "SwitchIn"-Produkte.



