BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesumweltministerium hat Kritik an seinem Modell einer CO2-Steuer zurückgewiesen und als vereinbar mit dem Grundgesetz bezeichnet. Man stimme einem entsprechenden Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages zu, wonach der Staat nicht einfach neue Steuern erfinden dürfe. "Es ist zutreffend, dass es kein Steuererfindungsrecht gibt", sagte der Ministerialdirigent und Jurist Berthold Goeke in Berlin anlässlich der Vorstellung des Weltklimarat-Berichts. Das Bundesumweltministerium wolle aber gar keine neue Steuer erfinden. Denn das Modell von Ministerin Svenja Schulze (SPD) setzte auf der bestehenden Energiesteuer auf. Damit handle es sich klar um eine Verbrauchssteuer "und wäre damit verfassungsrechtlich abgesichert", sagte Goeke.

Der Wissenschaftliche Dienst hatte im Auftrag des Bundestags-Haushaltsausschusses die Besteuerung einer CO2-Emission untersucht und für verfassungswidrig befunden. Es gebe gerade kein "Steuererfindungsrecht", heißt es in dem Gutachten, über das die Wirtschaftswoche zuerst berichtete. Eine neue Steuer müsse sich in die vorhandenen Steuerarten einfügen - also den Charakter einer Ertrags-, Verkehrs-, Aufwands- oder Verbrauchssteuer annehmen. Die CO2-Steuer würde indes unter keine dieser Kategorien fallen.

Link zum Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags: https://www.bundestag.de/resource/blob/581258/b14b5686d6049eba2c6d0e0e3e63c128/wd-4-158-18-pdf-data.pdf

